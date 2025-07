Oana Zăvoranu, în doliu! Vedeta este devastată de suferință: „Mi-a fost tată, frate, sfătuitor, ajutor, stâlp...”

Oana Zăvoranu nu reușește să-și găsească liniștea! Vedeta a pierdut un om pe care îl iubea nespus de mult și care i-a fost alături ani la rând! A publicat un mesaj cutremurător pe rețelele de socializare!

Durere de nedescris pentru Oana Zăvoranu! Vedeta trece printr-o perioadă cumplită după ce a pierdut unul dintre cei mai dragi oameni din viața ei. Este vorba despre Marius, care i-a fost alături timp de 16 ani!

Marius s-a stins din viață vineri, 26 iulie, în urma unui stop cardiac. Anunțul trist a fost făcut de Oana Zăvoranu pe rețelele de socializare. Vedeta a publicat un mesaj dureros, spunând cât de mult a însemnat acesta pentru ea. Nu era numai un angajat, ci parte din familia ei.

„Cuvintele nu pot cuprinde toată durere pe care o am în inimă și suflet. Am pierdut vineri, 26 iulie (zi blestemată pentru mine și ai mei), cel mai iubit om după soțul meu și Beblitu a noastră, Marius, mi-a fost timp de 16 ani, tată, frate, sfătuitor, ajutor, stâlp… și cel mai loial, bun, cuminte și inegalabil om. În casa noastră, Marius nu a fost angajatul nostru, Marius știa să facă tot, de aceea tot ce e în casă este făcut de mâinile lui. Marius a fost familia mea asta tare mică… și un om care nu poate fi înlocuit. Datorită lui Marius trăiesc, în 2012 când eram la un pas să mor, el singur m-a târât în duș și a sunat la 5 SMURD-uri să mă salveze. Marius își terminase cafeaua ieri, își făcuse un duș și se pregătea să vină la muncă, la noi, la a doua casă a lui pe care o iubea ca pe a lui. L-a găsit soția lui cu capul pe masă și timp de o oră au încercat să îl resusciteze… stop cardiac… Eu nu voi mai fi niciodată la fel după ziua de ieri. Unii oameni sunt îngeri pe Pământ, iar atunci când ei mor, moare și o parte didn inima și sufletul tău, și se duce cu ei…”, a scris Oana Zăvoranu pe Instagram.

Vedeta este devastată de durere în aceste momente grele. Marius i-a salvat viața în anul 2012 și îi este recunoscătoare pentru totdeauna. Oana Zăvoranu le-a dezvăluit urmăritorilor ei că nu va mai fi niciodată la fel după această mare pierdere.

„Da, de ieri o bucățică din inima și sufletul meu a plecat cu Marius. Plâng în hohote, urlu de durere, îi țin hăinuțele la piept și nu pot să accept că la 59 de ani, în liniste, Mariusică al nostru, familia noastră, a plecat. Îi aud vocea, am senzația că vine pe scara de spate și parcă îi aud cheile în broasca de la poartă din față. Marius, te ador dincolo de cuvinte! Mă rog ca sufletul tău să ajungă acolo sus la cer direct la Dumnezeu! Îți mulțumesc că am avut privilegiul de a te vedea 16 ani în viața mea și aștept să ne revedem în cer, acolo unde nimic nu mai doare și totul se spune că e pace și iubire. Te iubesc, Marius al meu unic! Îmi lipsești, Marius al meu bun, îmi e cumplit de dor de tine și nu știu ce am să mă mai fac eu fără tine. Te iubesc tatăl, prietenul, ocrotitorul și cel mai loial om din viața mea asta grea. Te voi iubi până la moarte, nu va trece o zi fără să fii în sufletul și în inima mea. Cu inima sfâșiată, cu sufletul țăndări, te ador, sufletul meu bun”, a adăugat Oana Zăvoranu.