Oana Zăvoranu, în fața unei noi provocări: ”A venit și vremea noastră, ce mama mă-sii!”

Oana Zăvoranu se află în fața unei noi provocări și se poate spune că i s-a îndeplinit un vis. În formă de zile mari, Oana Zăvoranu a declarat, în cadrul emisiunii Xtra Night Show, că ”mama telenovelelor românești”, Ruzandra Ion a avut, din nou, încredere în ea.

Oana Zăvoranu va avea un rol important în ”Sacrificiul”, iar rolul i se potrivește de minune. Mai mult, vedeta spune, în stilu-i caracteristic, că ”nu ne fleșcăie nimic, nu ne cad fălcile”.

„Sunt atât de dorită şi de cerută peste tot încât abia pot să îmi chibzuiesc timpul. A venit şi vremea noastră, ce mama mă-sii. După 15 ani. Uită-te cum nu cade carnea pe noi, nu ne fleşcăie nimic, nu ne cad fălcile. Sânii sunt ai mei, nu au ce să-mi mai cadă. Uite-mă, uite-mă! Lumea o ştie deja, mama telenovelelor româneşti. Ruxandra Ion care a avut un om, care a avut încredere în mine şi m-a distribuit în Numai Iubirea, în Păcatele Evei şi oriunde am apărut a fost datorită ei. În Numai Iubirea am obţinut rolul în urma unui casting”, a declarat Oana Zăvoranu pentru Xtra Night Show.

În ceea ce privește serialul – va fi difuzat în toamna acestui an – este vorba despre „family drama” cu un scenariu original 100%. Serialul este bazat pe fapte reale,declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi. Este vorba despre trei poveşti extraordinare, a trei familii din medii diferite.