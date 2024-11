Oana Zăvoranu răspunde acuzațiilor de voodoo făcute de Horia Vlădescu: „Mergeam în patru labe și...”

Continuă scandalul dintre Oana Zăvoranu și Horia Vlădescu, managerul clinicii care a intrat recent în insolvență. Pe plângă afacerea de care s-au ocupat împreună, cei doi duc acum războaie și pe alte fronturi. Bărbatul a făcut o serie de mărturisit șocante despre „Querida”, însă declarațiile sale nu au rămas fără răspuns. Bruneta și soțul ei, Alex Ashraf, au reacționat imediat.

În data de 17 octombrie, clinica pe care o deținea Oana Zăvoranu a intrat oficial în faliment. „Querida” a pus acest deznodământ nefavorabil pe umerii lui Horia Vlădescu, cel care a fost managerul clinicii și i-a adus numeroase acuzații. La rândul lui, bărbatul a făcut o serie de mărturisiri tulburătoare despre vedetă, însă scandalul nu s-a încheiat aici pentru că a urmat și replica ei.

Horia Vlădescu a susținut că Oana Zăvoranu mai are obiceiul de a trece pe la vrăjitoare și chiar recent i-ar fi făcut o vizită uneia care locuiește în Teleorman. Atunci, ea încerca să îl întoarcă pe Alex Ashraf acasă.

Horia Vlădescu a mai dezvăluit că Oana Zăvoranu practică tot felul de ritualuri în propria locuință. Mai mult decât atât, bărbatul a povestit că, la un moment dat, „Querida”ar fi intrat cu o găină pe cap în lacul Morii și că ar fi mers în patru labe în casă.

Ei bine, în urma declarațiilor făcute de Horia Vlădescu, Oana Zăvoranu a reacționat. Vedeta a negat mărturisirile făcute de fostul manager al clinicii.

De asemenea, Horia Vlădescu a mărturisit că Alex Ashraf ar fi înșelat-o de mai multe ori pe Oana Zăvoranu. Soțul brunetei a reacționat imediat atunci când a auzit acuzațiile și a făcut, la rândul lui, o serie de dezvăluiri.

„Ei au început treptat să îmi spună: ‘Uite, o vezi pe fata asta ce bani mulți are?’ Ea e jucătoare puternică de păcănele (…) Și a intervenit un pariu între mine, Horia și unchiul lor (…) Din pariul ăsta prostesc… (…) M-a dus Horia la niște saloane de masaj erotic. El a început: ‘hai acolo, hai acolo’. Nu pot să spun că a fost înșelat la masaj pentru că am intrat acolo și am plecat, nu am înșelat-o”, a povestit Alex Ashraf.