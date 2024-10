Stupoare la ziua Oanei Zăvoranu: a deschis plicurile și… Bodi a pus doar 100 €! ”A ciordit și banii ăia!” Invitați prețioși, lăutari grei dar … mare țeapă!

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf continuă seria dezvăluirilor uluitoare, în care personajul principal este fostul manager al clinicii One Life, la ora asta, intrată în faliment, dar în povestire apare și Alex Bodi. Totul s-a întâmplat chiar de ziua ”Queridei”, pe care soțul ei a organizat-o așa cum se cuvine, cu mare fast. La Brasserie au fost chemați invitații, în jur de 100 de persoane, majoritatea celebre. Ce s-a întâmplat acolo? Au cuvântul sărbătorita și cel care-i este alături de 11 ani. Totul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Pregătirile au început. Pentru ziua Oanei Zăvoranu. A fost antamat localul, s-a făcut calculul… 6.000 de euro toată distracția. Celebritățile au fost anunțate, lăutarii cu greutate au confirmat prezența. ANUNȚ: fără cadouri, cine dorește o atenție, banii în plic! Și începe povestea parcă fără de sfârșit.

A umblat la plicuri și…ghinion: ”La Bodi erau 100 de euro!”

Alex Ashraf este cel care-și asumă startul. Amintește de unde a plecat totul. Nu-l menajează deloc pe fostul manager al clinicii, Horia Vlădescu.

”Vine iunie, ziua Oanei: fast La Brasserie. Vine la mine Horia și-mi spune că ziua Oanei costă cam 6.000 de euro. `OK, nu mă bag eu, dar să fie totul în regulă`. Mi-a zis: Alex, ai încredere în mine. Am zis: la fiecare invitat care vine, nu cadou. Un buchet de flori și bani la plic. A venit și Bodi”, punctează Alex, ”condimentat” imediat de Oana: ”Eu așa fac, ca să nu-i iau omului un parfum care nu-i place!”

Povestea curge, însă, în continuare din gura soțului. ”Invitasem vreo 100 de persoane, televiziuni și așa mai departe. Nu mai zic că am dat vreo 30.000 de lei la lăutari, dedicații… Și, la un moment dat, îi zic lui Horia: băi, ține tu plicurile, că eu aveam treabă cu ceva atunci. După tot evenimentul, a venit managerul restaurantului la mine și a întrebat de bani, i-am zis să vorbească cu Horia, că nu-i problemă cu plata. S-a dus, a vorbit cu Horia… Ce a vorbit? A plătit din banii de la firma One Life. L-am întrebat, la un moment dat, de ce s-au scos niște bani de pe firmă a doua zi, a spus că a fost cheltuiala mult mai mare. A fost de 12.000 de euro. În fine…

Ajung acasă, mă uit la plicuri, eu știam cine a venit … Și când mă uit la un prieten al meu care nu are bani, chiar nu avea bani, a pus în plic 300 de euro. I-am zis să lase 50 și să-i ia înapoi pe ceilalți. El nu a vrut și i-am spus că a dat mai mult decât Bodi, care a pus 100 de euro. Așa era în plicul lui Bodi. A dat mai mult decât mulți alții. În plicul uneia am găsit 50 de euro dar eu știu, că aia mi-a zis mie, că a pus în plic pentru Oana 500 de euro. Mai veniseră niște prieteni ai mei din Constanța, care știu că aveau un restaurant… Ne-au dat 1.000 de euro. Și mie în plic mi-au apărut 100 de euro. A ciordit și din plicuri, 10.000 de euro, dacă nu mai mult”, a povestit Alex Ashraf.

Oana Zăvoranu: ”A ciordit și banii de la angajați!”

Oana Zăvoranu avea să ducă subiectul și mai departe. A ajuns la angajații clinicii, care au pus, mână de la mână, pentru a umple un plic și pentru un imens buchet de flori. Doar că, după cum dezvăluie ”Querida”, cineva a ”sucit” surpriza cu 180 de grade.

”A ciordit până și banii pe care angajații mei i-au pus în plic. Mă întreabă oamenii, peste timp, când era ăsta, Horia, dat afară: v-a plăcut cadoul de la noi? Și eu zic: ce cadou? Ei: Păi, cât am putut și noi, șefa, din puținul nostru. Cum, nu știți? Au început să se frece, se uitau unii la alții…`Păi, buchetul ăla de flori a fost de la noi…`Buchetul pe care el mi l-a adus acasă și a zis că: `de la mine, Țzițzi, cu toată dragostea mea`. Era un buchet imens de trandafiri”, a povestit Oana Zăvoranu.

Care a completat, imediat, cu toate datele: ”`Șefa, am pus mână de la mână și am dat toți, toată lumea, 30 de persoane, am pus bănuții în pliculeț cu buchetul ăla mare și i le-am dat lui Horia să vi le dea,` mi-au spus. Ce replică să le mai dau… Le-am spus: Îmi pare rău, a ajuns buchetul, dar nefiind de la voi, ci de de la el și de la Elisabeta, fără plic. Au început ăia să plângă!”

