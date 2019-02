Oana Zăvoranu și-a tăiat sânii și militează împotriva silicoanelor

Și le-a băgat și le-a scos de tot atâtea ori, până a ajuns să-și dorească sâni mici, dar naturali. Oana Zăvoranu a ajuns din nou pe masa de operație ca să-și corecteze efectele lăsate de implanturile din silicon. Naturală din cap până-n picioare, Zăvo lansează și un trend prin care le îndeamnă pe femei să renunțe la plastic.

Femeile fac ce vor cu trupul lor. Bisturiul a devenit unul dintre cei mai buni prieteni, iar acidul hialuronic, botoxul sau siliconul fac parte din meniul care le asiguă formele pe care nu le dobândesc cu nicio dietă. Culmea e că prima care a intrat cu pieptul înainte într-un cabinet estetician și a ieșit cu silicoane a fost o fostă interpretă de muzică populară. Nicoleta Voica, doamna muzicii bănățene, poartă cu mândrie în piept încă de acum 20 ani silicoane. Oana Zăvporanu, în schimb, le-a testat până când s-a săturat. Și-a băgat și și-a scos de tot atâtea ori sâni falși, însă, acum, s-a lăsat din nou pe mâna medicilor esteticieni ca să și-i micșoreze pe cei naturali.

„Sunt un pic vinețică dar mă țin tare, nu mă las. Nu mai am plastic, nu mai am silicon decât in păr. Deci, am botox in păr. Eu, a opta oară, am renunțat la silicoane. Acum am făcut o liposucție mamară, ceea ce înseamnă că acum îmi doresc bustul de adolescentă, de puștoaică, de prospătură. După șapte implanturi cred că locul d-acolo nu era foarte bine, ca să spun așa, stabilit. Și atunci am considerat că grăsimea care este în exces trebuie scoasă. Să știi că se pusese… la gagici, e nasol, când slăbim, slăbim cu tot cu sâni, când ne îngrășăm, ne îngrășăm cu tot cu sâni. Nu slăbim niciodată unde vrem, nu ne îngărășăm niciodată unde vrem„, a declarat Oana Zăvoranu pentru Cancan.ro, site-ul nr 1 din România.

Dacă pungile din plastic au fost interzise prin lege, Zăvo militează acum împotriva plasticului din corp și îndeamnă siliconatele să se întoarcă la origini: „M-am gândit să inițiez un nou trend. Să le dau peste nas la toate pițipoancele și la toate siliconatele că eu acum îmi permit să le zic siliconate și să le spun fetelor că natural e cel mai bine. Back to the origin, înapoi la rădăcini. Dacă mi-ar fi dat Dumnezeu mintea de acum, cred că aș fi făcut tot posibilul să ajung în punctul în care eram când mi-am făcut toate intervențiile astea de la sâni„.