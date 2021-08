Oase, co-prezentatorul emisiunii Asia Express, a dat din casă! „E cel mai greu sezon. Ne-a oprit Poliția de șase ori”

Filmările pentru noul sezon al emisiunii Asia Express s-au încheiat. Oase, co-prezentatorul showului, a dezvăluit că aventura de pe Drumul Împăraților a fost extrem de dificilă pentru toată lume. Pandemia le-a pus bețe în roate concurenților, iar provocările au fost duse la extrem.

Potrivit spuselor lui Oase, noul sezonul al emisiunii Asia Express, ce va apărea în curând pe micile ecrane, a fost cel mai greu de până acum. Atât echipa, cât și concurenții au fost solicitați la maximum, iar întreaga experiență s-a transformat din cauza pandemiei. Concurenții au avut ne înfruntat misiuni dificile și au trebuit să lupte cu scepticismul oamenilor.

„Până acum, mie, din exterior, sezonul ăsta mi se pare cel mai greu. Eu de abia mă descurc pe aici cu mâncarea, de exemplu, sâmbăta, duminica, fiind pandemie în continuare, nu ai unde să te duci. Efectiv, mănânc pe bordură, și-acum am unde să merg să mănânc, dar e greu pe partea asta și mă gândesc cum prind ei mașini? Că nu circulă nimic!

Am filmat un întreg intro în mijlocul intersecției, stăteam așa, zici că eram la Hollywood. Stăteam și nu trecea nicio mașină. Ah, ba da, mint! Una de Poliție! Noi am fost opriți de Poliție de șase ori. Am dat actele, totul în regulă. Dar în cursă, dacă te oprește Poliția, ce faci? Mie mi se pare mult mai greu, sincer”, a spus Oase, co-prezentator al emisiunii Asia Express, sezonul 4 – Drumul Împăraților.

„Distanțele sunt marea mea problemă”

Oase a mai mărturisit că și pentru el situația a fost destul de grea, dar mai ales pentru concurenți. Distanțele ce au trebuit parcurse au fost foarte mari, iar de această dată oamenii întâlniți pe drum s-au arătat mult mai sceptici și prevăzători, având în vedere circumstanțele actuale.

„Distanțele sunt marea mea problemă. Filmăm mult, după care mergem și mai mult. Dacă ar fi să calculez cât timp am stat în mașină și cât am filmat, cred că este echivalent. Efectiv, toată ziua în mașină. Nu știu, sunt vreo 200-300 de km pe zi. Zilnic filmezi, te dai jos, filmezi…

E nașpa că stai în mașină, adormi, și te trezește cineva ‘Hai! Filmăm!’, nu mai știu niciun oraș cum se numește, nu mai știu nimic”, a mai spus Oase.

Sursa foto: Instagram