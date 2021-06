Connect-R face față cu greu condițiilor dure de supraviețuire de la ”Asia Express”: ”Am aruncat tot”

Shift și Connect-R se numără printre cei 18 concurenți care au pornit în aventura ”Asia Express”. Cei doi, însă, fac față cu greu provocărilor.

Sezonul 4 al competiției aduce numeroase schimbări, iar provocările se anunță și mai interesante. Cei 18 concurenți au pornit deja pe ”Drumul Împăratului”, iar înainte de a pleca în marea aventură, Sgift și Connect-R mărturiseau că sunt gata să dea tot ce au mai bun pentru a câștiga marele premiu. (CITEȘTE ȘI: EI SUNT CONCURENȚII SEZONULUI 4 DIN „ASIA EXPRESS”! CE VEDETE AU ACCEPTAT PROVOCĂRILE DE PE „DRUMUL ÎMPĂRAȚILOR”)

”Fraților după cum ați aflat mergem în drumul acesta al ispășirii în Asia Express, eu cu fratele Shift. Am o rugăminte mare pentru toți cei care ne iubesc. Rugați-vă pentru noi, vă rog din suflet să vă rugați pentru noi. Ar fi cea mai mare bucurie pe care ați putea să mi-o faceți, să vă rugați pentru noi. Mulțumim! Doamne ajută.”, le spunea Connect-R internauților. Doar că… ”socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg”.

Concurenții fac față cu greu provocărilor

Connect-R și Shift nu se așteptau să fie atât de grea competiția. Cei doi au dezvăluit în cadrul rubricii ”Jurnal de Asia” că au fost la un pas de a renunța. Connect-R a fost nevoit să renunțe la multe lucruri deoarece rucsacul îi cauza probleme. (VEZI ȘI: LIDIA BUBLE ȘI SORA EI SE PREGĂTESC PENTRU ASIA EXPRESS! ARTISTA ESTE ÎNCÂNTATĂ DE AVENTURA CE O AȘTEAPTĂ. „POT SĂ-MI SPUN POVESTEA ȘI ÎNTR-UN ALT CONTEXT”)

”E greu… cel mai greu, rucsacul, ca să zic așa, are în jur de 17 kg. Mi-am luat de acasă niște lucruri, le-am aruncat. Am aruncat tot din el, e greu, foarte greu. Nu avem nicio condiție. Autostopul e greu… Facem în jur de 15 km și Dumnezeu ne e martor pentru treaba asta, chiar nu e ușor și vă spun sincer eu am vrut să renunț”, a mărturisit Connect-R.

”Cazarea, greu de găsit, dar avem condiție fizică. Confortul nostru de acasă s-a dus, nu mai există. Ne îngrijorăm mai mult când vedem că nu ne ia nimeni la autostop, când vedem că ne primește lumea greu la cazare, că nu vorbește nimeni cu noi. Am decis să ne numim echipa Gambă, pentru că, la cât am mers pe jos, ni s-a dublat dimensiunea picioarelor de când am ajuns aici. Asia Express e mult mai pe bune decât credeam chiar și noi”, a declarat și Shift.

Printre cei care au acceptat provocarea „Asia Express” se numără Mihai și Elwira Petre, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital.