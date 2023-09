Obiceiul la care nu poate renunţa Ramona Olaru sub nicio formă! A recunoscut totul abia acum

Ramona Olaru a știut cum să se facă întotdeauna remarcată! Încă de la primele sale apariții TV, blondina a atras toate privirile, iar pe parcursul timpului, după ce oamenii au început să o cunoască, și-au dat seama că energia ei este molipsitoare. Și-a construit o carieră de succes, a evoluat, s-a transformat din multe puncte de vedere, iar în prezent mărturisește că a ajuns în punctul în care a visat să fie. Recent, în cadrul unui interviu, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani le-a dezvăluit celor care o urmăresc la ce obicei nu poate renunța. Face acest lucru în fiecare an!

Ramona Olaru a fost apreciată mereu pentru trăsăturile şi silueta sa de invidiat. Vedeta a avut întotdeauna grijă de felul în care arată, însă puţini sunt cei care ştiu că asistenta TV iubeşte tatuajele. Mai mult, blondina a făcut un obicei din acest lucru. Mai exact, tânăra a mărturisit în cadrul unui interviu recent că are nici mai mult, nici mai puţin de 28 de tatuaje.

CITEŞTE ŞI: IMAGINI DE COLECȚIE! IREAL CUM ARĂTA RAMONA OLARU CÂND A APĂRUT PENTRU PRIMA DATĂ LA NEATZA CU RĂZVAN ȘI DANI

Cu toate acestea, colega de matinal a lui Răzvan și Dani spune că multe dintre ele nu sunt vizibile, ci a ales să le facă în zone pe care nu oricine le poate vedea.

În acelaşi timp, Ramona Olaru a dezvăluit că şi-a făcut un obicei pe care îl respectă în fiecare an. De ziua sa de naștere alege să-și facă șapte tatuaje. Anul acesta însă, din cauza programului nu a reuşit să respecte tradiţia, însă spune că va merge în salonul de tatuaje cât de curând.

„Mi-au plăcut întotdeauna tatuajele, dar nu cele mari. Nu-mi place să văd atât de mare desen pe corpul meu și când le vedeam la ceilalți oameni mi se păreau foarte interesante și tot timpul am zis că vreau să am tatuaje mici.

Am pornit pe o chestie de acum câțiva ani și de fiecare dată de ziua mea mai fac câte 7 tatuaje fiind 7.

Numai că anul ăsta am dat skip pentru că am fost super ocupată cu vacanțele și nu am avut timp să fac o programare să mă duc să mi le fac pe toate cele 7. Dar urmează și anul ăsta.”, a mărturisit Ramona Olaru pentru Playtech.ro.

Ramona Olaru şi-a tatuat ziua de naştere

Glumeaţă, aşa cum o ştie toată lumea, asistenta de la Antena 1 a povestit că şi-a tatuat chiar şi ziua de naştere pe ambele urechi, astfel nu va uita niciodată ziua în care a venit pe lume.

„Am numerele 07.07. Este data mea de naștere și am la amândouă. Mie îmi place, mi se pare super amuzant și super drăguț. Dacă uit când m-am născut, să se vadă și să se știe.”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.