Octavian Strunilă, dezvăluiri de pe vremea în care juca în telenovele. Cum a reacţionat după ce a lovit-o pe Doinița Oancea pe platourile de filmare

Octavian Strunilă se numără printre actorii apreciaţi de la noi din ţară. A jucat în foarte multe producții românești și, de fiecare dată, a cucerit publicul cu talentul său. S-a remarcat în ”Inimă de țigan”, acolo unde, alături de Doiniţa Oancea a reuşit să îi ţină pe telespectatori în faţa micilor ecrane. În cadrul unui podcast, a dezvăluit că a trecut printr-un moment de panică după a lovit-o la filmări pe colega lui.

Octavian Strunilă a jucat alături de mulţi actori cunoscuţi cu care a şi legat prietenii de-a lungul timpului. Printre aceştia se numără şi Doiniţa Oancea, actriţa cu care acesta a făcut echipă în câteva proiecte de mare succes.

Recent, aristul a povestit în cadrul unui podcast cum a lovit-o pe colega lui, în timp ce repetau o scenă. Lovitura a fost destul de puternică, recunoaşte acesta, ba chiar la un moment dat, Octavian Strunilă a văzut cum brunetei îi curgea sânge.

Cum a reacţionat după ce a lovit-o pe Doinița Oancea pe platourile de filmare

Actrița o interpreta pe Minodora Potcovaru, iar Octavian Strunilă pe Stiven, soţul ei. Cei doi repetau o scenă violentă în care femeia era lovită şi totul trebuia să pară cât mai real. Astfel, actorul a lovit-o atât de tare pe colega lui încât, la un moment dat a observat că aceasta avea sânge pe dinţi.

„Doinița a fost soția mea vreo 600 de episoade, era Minodora Potocovaru. I-am dat la un moment dat o palmă și am văzut cum îi curge sânge pe dinți! Așa mi-a zis Iura. Trebuie să-i dai pe bune, nu merge așa! Cred că m-a iertat!”, a povestit actorul.

Ce nu a acceptat să facă Octavian Strunilă în carieră

De asemenea, cunoscutul actor a mărturisit ce nu a acceptat niciodată să facă în proiectele în care a jucat: ”Am o problemă să mă dezbrac! Nu sunt vreun Dorian Popa! Chiar nu-mi place să joc gol!… Primul rol a fost în ”Numai iubirea”, cu Oana Zăvoranu și Pepe. Am avut noroc să nu fiu frumos. Dacă ști frumos joci rol principal. Am jucat numai de ăștia mici, i-am luat la rând. Am ras tot! Până și în Lala Band am jucat un rol! Am avut momente de sex, dar nu am avut parte de el”.

Sursă foto: Arhivă Cancan