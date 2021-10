Octavian Strunilă, ”combinatorul” din ”Las Fierbinți” și Leonid Doni, polițistul din același serial difuzat pe Pro TV, și-au dat întâlnire la mall-ul din Băneasa. Au tras la o cafenea, au scos un contract și au început discuțiile. În final, cei doi aveau să bată palma, iar CANCAN.RO vă prezintă imaginile, în exclusivitate.

”Combinatorul” Manolo, fratele lui Giani, a venit din Italia și va încerca niște manevre doar de el știute, încercându-și norocul pe piața din … Las Fierbinți. Va reuși sau nu, rămâne de văzut. La celălalt capăt al uliței din aceeași localitate devenită celebră, polițistul Robi își găsește de lucru. Și el… cum poate mai bine. Nu prea-i iese. Filmul e film, realitatea spune altceva.

Octavian Strunilă și Leonid Doni și-au dat întâlnire la o cafea și un contract

Interpreții celor două personaje, Octavian Strunilă și Leonid Doni, și-au dat întâlnire la o cafea, la mall-ul din Băneasa, unde au avut mai multe de discutat. S-au instalat confortabil în scaune, iar pe masă au apărut actele. Un contract, probabil, pe care cei doi l-au parcurs, fugitiv, iar din reacțiile lor se pare că au bătut palma în privința conținutului.

Au mai pierdut ceva timp acolo, deși problema era rezolvată. Dacă nici băieții din „Las Fierbinți” nu au ce discuta, atunci cine? Și așa s-a scurs timpul, pe nesimțite, iar cei doi nu au mai avut nimic de ”combinat”. Astfel că s-au ridicat de la masă și și-au văzut de drum. Stabilind, însă, o nouă întâlnire, ca între colegi de platou, dar, mai mult, ca niște adevărați prieteni.

Cine este Octavian Strunilă, ”combinatorul” din Las Fierbinți

Octavian Strunilă a jucat în foarte multe producții românești și, de fiecare dată, umorul lui fin a ieșit în evidență. S-a remarcat în ”Inimă de țigan”, dar a apărut și în cadrul reality-show-ului ”Ferma vedetelor” de la PRO TV, ca prezentator și concurent. Doar că s-a reprofilat! Este vorba de producția ”Complet necunoscuți”, regizată chiar de el.

”Evenimentul ăsta mi-a luat tot timpul și l-am pregătit în detaliu”, spunea, la mijlocul anului, Octavian Strunilă. Cât despre spectacole? ”Am făcut spectacole de teatru şi am trecut printr-o pandemie. În pandemie m-am pregătit pentru filmul ăsta. Am filmat în 12 zile pentru care m-am pregătit cam jumătate de an. Pentru că iniţial eu am vrut să fac un spectacol de teatru, am repetat textul, iar după ce a venit pandemia mi-am dat seama că nu pot face piesa şi am zis ce idee bună să facem film. Şi am trecut la film din ideea iniţială”, avea să declare actorul pentru Click!

Cine este Leonid Doni, polițistul din ”Las Fierbinți”

Leonid Doni a venit în România de la Chișinău. Are o carieră impresionantă în actorie. De altfel, talentul său a putut fi remarcat în serialul atât de urmărit de pe Pro TV, unde joacă rolul polițistului Robi. „Am venit în Bucureşti în 1996 şi am făcut liceul de muzică. Dar nu am voce, doar am încercat. Am jucat în serialul «Vine Poliţia» şi în filmul «Naşa»”, avea să completeze CV-ul Doni.

