Oferta pentru care Simona Gherghe a plecat de la televiziunea sa de suflet. Cum a ajuns prezentatoarea de la „Mireasă” în Capitală

De mai bine de două decenii, Simona Gherghe (45 de ani) este prezentatoare la Antena 1. A lucrat la Observator, Acces Direct și la Mireasa, dar puțini știu de unde a pornit, de fapt, vedeta TV. A fost nevoită să renunțe

Jurnalista s-a născut la Iași, pe data de 31 octombrie 1977 și a urmat Facultatea de Litere, secția de Limbi Moderne, de la Universitatea Ioan Cuza. Încă din al doilea an de studenție și-a făcut primii pași spre o carieră de succes. A lucrat la Radio Nord-Est Iași ca editor-prezentator de știri, apoi a ajuns să fie prezentatoare TV la un post care colabora, pe plan local, cu Antena 1. De acolo au „furat-o”.

Simona Gherghe n-a putut să refuze oferta de la Antena 1

Prezentatoarea TV se angajase, în anul 2001, la Electron M. Bit, dar în anul 2002, a fost chemată la sediul Antena 1 din Capitală. Cu greu a renunțat la orașul ei, Iași, dar se pare că a făcut alegerea corectă, urmărind parcursul său profesional.

Ajunsă în București, a prezentat până în anul 2009 Observatorul între orele 13:00 și 17:00. Din anul precizat, a primit și Observatorul de la ora 19:00 și pe cele de weekend. Mai mult decât atât, a fost și reporter de teren și a făcut alegeri pe diferite teme. Din anul 2010, a preluat emisiunea Acces Direct și să o aducă pe primul lor în audiențele vremii.

În anul 2019, a rămas însărcinată și Mirela Vaida i-a luat locul. Simona Gherghe și-a terminat și concediul de maternitate, dar când a venit momentul revenirii pe micile ecrane, spune că a refuzat emisiunea care o făcuse atât de cunoscută. Nu putem ști cu exactitate dacă a fost, într-adevăr, dacă decizia a fost a sa sau dacă Vaida reușise să se adapteze mai bine pe produsul media.

De ce nu mai poate avea copii

Simona Gherghe are o relație de peste un deceniu cu soțul său, Răzvan Săndulescu. Fericitul cuplu au o familie cu care se pot mândri și doi copii sănătoși, dar viața lor nu a fost atât de simplă pe cât pare. Prezentatoarea a dezvăluit că venirea pe lume a celor doi copii nu a fost deloc ușoară. Jurnalista a reușit să rămână însărcinată abia la vârsta de 39 de ani, când a născut-o pe Ana Georgia. La doi ani mai târziu, a venit pe lume Vlad Ioan, băiatul său.

Întrebată de fanii din mediul online dacă își mai dorește un copil în viitor, aceasta a dezvăluit care este motivul pentru care nu mai poate să ducă o nouă sarcină, chiar dacă și-ar dori:

„Suntem în formulă completă. În plus, nici nu mai am voie, am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii”, a spus prezentatoarea de la Antena 1.

