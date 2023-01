Olguța Berbec, despre secretele unui mariaj de succes. Ce face pentru a menține vie dragostea dintre ea și soțul său: „Nu avem de ales”

Olguța Berbec a vorbit în cadrul unui interviu recent, despre cum se înțelege cu soțul său, după 8 ani de când sunt împreună. Interpreta de muzică populară și-a deschis sufletul și a dezvăluit care sunt secretele care duc la o căsnicie plină de armonie.

Olguța Berbec este fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate și cunoscute cântărețe de muzică populară. Artista se mândrește cu o carieră de succes și cu o familie frumoasă, care o face să se simtă cea mai împlinită. Are o căsnicie de 6 ani cu soțul său, dar, cei doi formează un cuplu de 8 ani.

În cadrul unui interviu, cântăreața nu a ezitat să vorbească despre cum decurge relația cu soțul ei și care este rețeta de succes pentru a menține dragostea vie.

Olguța Berbec: „A fost dragoste la prima vedere”

Între ea și soțul ei a fost dragoste de la prima vedere, după cum spune ea, și susține că rețeta de succes pentru funcționarea unei relații este să nu existe secrete între parteneri.

„A fost dragoste la prima vedere, oricât de siropos ar suna. Ne-am cunoscut la o nuntă, unde Remus cânta cu trupa lui, și eu am venit ca solist invitat. Mie mi-a plăcut din prima clipă de el. (…)

Șase ani de la nuntă și opt de relație. Secretul e că suntem mereu împreună și nu avem secrete. Nu avem de ales, trebuie să fim și cei mai buni prieteni, fiindcă umblăm prin toată țara în aceeași mașină și nu putem sta certați prea mult timp”, a declarat Olguța Berbec pentru Viva!.

Cum trece Olguța peste momentele dificile care apar în viața de cuplu

Artista susține că se înțelege bine cu partenerul ei de viață și chiar dacă mai apar anumite probleme în viața de cuplu, cei doi funcționează unitar, pentru că știu că așa este cel mai bine pentru amândoi și doar așa pot depăși orice situație.

„Nu-i totul roz întotdeauna, dar, din fericire, nu am ajuns în momente mari de cumpănă. Cred că amândoi am înțeles că ne este bine împreună, că, oricât de mici sau mari ar fi problemele, amândoi le putem depăși. Eu am înțeles că numai lângă acest om pot să cânt și să râd, și acest sentiment mă liniștește”, a mai declarat aceasta pentru sursa citată.

