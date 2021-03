Oltenii înving în Ardeal și pun presiune pe FCSB și CFR Cluj: „Trecem prin momente bune!”

Universitatea Craiova a învins-o pe Gaz Metan la Mediaş cu scorul de 2-0 (0-0), în primul meci al etapei a 27-a a Ligii 1. După o primă repriză ștearsă din toate punctele de vedere, oltenii au tranșat disputa în doar 11 minute în al doilea mitan prin golurile marcate de Andrei Ivan (min. 49) şi Alexandru Cicâldău (min. 60), din pasa aceluiași Ivan.

„Trecem prin momente bune. Ne-a luat ceva să ne adăptăm la joc. Am stăpânit jocul de la un anumit punct. Am meritat victoria. Nu a fost totuși un meci de mare calitate pe acest teren. Jucătorii mei au fost profesioniști, au încercat tot ce au putut. Importante au fost cele trei puncte și le-am obținut. Am jucat meciuri mai bune. N-am mai marcat de două ori, dar au fost meciuri mai bune. Luăm acum fiecare meci în parte, să adunăm puncte. Apoi ne gândim la ce vine”, a declarat Marinos Ouzounidis, antrenorul principal al „juveților”.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova și-a consolidat locul 3 în Liga 1 cu 53 de puncte, punând presiune pe FCSB și CFR Cluj care se află pe primele două locuri cu câte 57 de puncte, cele două fiind despărțite de golaveraj.

De partea cealaltă, Gaz Metan Mediaș, care a ajuns la a cincea înfrângere consecutivă, se află pe locul 12 cu 28 de puncte.