Omul din umbra lui Irinel Columbeanu care l-a transformat în milionar. Ce funcție a avut tatăl lui Iri

Irinel Columbeanu trece prin cea mai grea perioadă din viața lui, după ce a rămas fără toată averea și s-a mutat la un azil de bătrâni. Fostul om de afaceri nu prea a mai avut noroc de bani, așa că a renunțat la viața luxoasă pe care o ducea pe vremuri. Gurile rele spun că oricum toată averea pe care acesta a deținut-o, apoi a pierdut-o nu a fost câștigată nicidecum de el, ci de tatăl său. Cu ce se ocupa Ion Columbeanu?

Irinel Columbeanu a ajuns să-și ducă traiul în căminul de bătrâni, unde tatăl său și-a petrecut o parte din viață. Fostul om de afaceri traversează o perioadă foarte grea din viața lui, pentru că și-a pierdut averea și a ajuns să trăiască de pe o zi pe alta la un azil. Mulți spun că tot imperiul de care el s-a bucurat, a fost de fapt clădit de tatăl său, nicidecum din munca fostului soț al Monicăi Gabor. Ion Columbeanu era o apariție destul de prezentă în spațiul public, însă nu putem spune același lucru despre soția lui, care apărea foarte rar la evenimente. Mulți se întreabă cu ce s-a ocupat tatăl lui Iri, pentru că a strâns o avere colosală, de care fiul său s-a bucurat întreaga viață.

”Am intrat în Guvern în ’59, după ce am stat un an la Direcţia economică a CC a PCR. Direcţia asta era mai tare decât chiar guvernul”, spunea Ion Columbeanu, într-un interviu pentru revista EVZ.

CITEȘTE ȘI: CUM ÎȘI TREZEȘTE IRINEL COLUMBEANU VECINII DE LA AZIL, ÎN FIECARE DIMINEAȚĂ. FOSTUL MILIONAR ASCULTĂ ACELAȘI LUCRU ZI DE ZI

”Am lucrat patru ani ca ucenic la Şantierul Naval Constantă, de la 15 ani şi trei luni. Am fost hamal şi am învăţat că banul se câştigă prin muncă. Mi-au dat dispensa de vârstă, că eram orfan de ambii părinţi. Când am terminat, în ’46, eram mecanic-lacatus. Mai târziu, când eram la Guvern, eram singurul care spunea saru-mana femeilor de serviciu! (…) După Revoluţie, am fost secretar general al guvernului interimar, până l-a descoperit Iliescu pe Hrebenciuc, la Bacău, şi mi l-a adus pe cap!”, a mai adăugat acesta.

CITEȘTE ȘI: CIRC LA POARTA AZILULUI UNDE ESTE INTERNAT IRINEL COLUMBEANU! LEO DE LA STREHAIA A VRUT SĂ-I DEA BANI FOSTULUI AFACERIST: „NU NE-AU LĂSAT”

Care a fost afacerea datorită căreia Irinel Columbeanu a dat lovitura

Cea mai bănoasă afacere pe care a avut-o Columbeanu junior a fost atunci când firma lui, Promotion Group Internaţional, a fost reprezentanta oficială în România a Alcatel. Acest lucru s-a întâmplat până în 2007. În anul 2008, averea lui Irinel Columbeanu era estimată la 120 de milioane de euro, însă un an mai târziu a ajuns la 7 milioane de euro. În 2013, Iri a fost executat silit pentru credite pe care nu le-a plătit.

Se știe despre părinții lui Irinel Columbeanu că aveau relații apropiate cu Nicolae Ceaușescu, fiind și „sus puși” în partidul său. Ion Columbeanu era inginer de profesie și avea o mulțime de angajați în subordine. Mama lui Irinel Columbeanu era secretară în cadrul unei instituții publice.

Georgeta Columbeanu s-a stins din viață din cauza cancerului, la vârsta de 76 de ani. A murit pe patul de spital, la Elias, unde era internată de mai bine de două luni. Ion Columbeanu a murit pe 15 septembrie 2016, la vârsta de 90 de ani, la azilul de bătrâni de la Ghermănești, unde îl internase de fiul său în acel an.