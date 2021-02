Opt oameni din zece greșesc acest exercițiu simplu de matematică. Care este rezolvarea corectă

Problema de matemantică din imaginea de mai jos, îți poate pune probleme, chiar dacă răspunsul este, de fapt, unul cât se poate de simplu, predat copiilor din școala primară.

Cel mai probabil, atunci când se apucă de calculat, uită ordinea matematică corectă în care se fac acestea, mai precis adunările și scăderile după înmulțiri.

Astfel, răspunsul corect este: 5 + (5+10+4) x 2 = 43

Explicația calculului

două chei – 10, una inseamna 5

bărbatul – 5

cască – 2

cheie (adică 5, ca e doar una) plus barbat cu doua casti, una in cap, una in mana, si cele doua chei inmultit cu o casca (adica 2)