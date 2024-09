Orașul de pe litoralul românesc în care un apartament cu 2 camere costă doar 5.000 de euro

Dacă vrei să locuiești la mare, dar nu vrei să cheltui mulți bani pentru o casă în Mamaia, iată că se poate și cu mai puțin! Deși litoralul este cunoscut pentru prețurile exorbitante ale imobiliarelor, se pare că există și excepții. Asta o demonstrează anunțul făcut pentru vânzarea unui apartament cu două camere cu doar 5.000 de euro. Mai exact, un apartament cu suprafața construită de 55mp, situat într-un bloc de locuințe construit în anul 1975.

Dacă stațiunea vecină, Mamaia, este supranumită „stațiunea milionarilor” și este renumită pentru prețurile exorbitante, Medgidia a scăzut mult sumele! În acest oraș, un apartament cu două camere poate fi achiziționat la prețul de 5.000 de euro.

Pe storia, un site specializat în oferirea spre închiriere și vânzare a imobilelor, există un anunț referitor la un apartament din localitatea Medgidia. Locuința a fost realizată în anul 1975 și face parte dintr-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+4E. Dacă vrei să locuiești la mare, dar nu ai bani pentru Mamaia, iată că se poate și cu mai puțin!

CITEȘTE ȘI: Orașele din România unde iei ușor un împrumut pentru achiziția unui apartament

„Imobilul se vinde in licitatie publica!

Cota de 3/16 din apartament compus din 2 camere si dependinte (bucatarie, baie si hol), avand o suprafata utila de 55 mp, cu acces din strada Independentei, strada asfaltata, cu 1 banda de circulatie pe sens, la aproximativ 50 m de intersectia cu Str. Silozului.

Apartamentul este situat intr-un bloc de locuinte, avand regim de inaltime P+4E, construit in anul 1975. Blocul are structura de rezistenta este din cadre de beton armat cu inchideri exterioare din zidarie de caramida/BCA/placi prefabricate si placa de beton armat intre etaje. Acoperisul este tip terasa necirculabila. Blocul nu este termoizolat si nu este dotat cu lift de persoane si detine toate utilitatile publice.

Proprietatea este amplasata in zona nord-vestica, periferica, a localitatii Medgidia, cu acces la mijloace de transport in comun, intr-o zona rezidentiala caracterizata prin prezenta unor blocuri de locuinte cu regim de inaltime P+4E.”, este anunțul postat de sursa citată.