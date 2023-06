Oreste Teodorescu, scandalizat. Câți lei i s-au cerut pe oră de parcare în Cluj-Napoca fostului coleg al lui Mircea Badea

Se cunoaște, deja, faptul că Oreste Teodorescu este o persoană deschisă care împărtășește experiențele pe care le trăiește. De altfel, în cadrul unui podcast, fostul om de televiziune a expus o situație pe care a întâlnit-o în Cluj-Napoca, atunci când și-a luat cazare. Iată mai jos, în articol, câți lei i s-au cerut pe oră de parcare, în inima Ardealului.

În cadrul unui podcast, Oreste Teodorescu a expus o experiență pe care a trăit-o în Cluj-Napoca, unul dintre cele mai frecventate orașe din țară de către turiști, mai ales datorită festivalurilor care au loc anual. Fostul om de televiziune a lăudat felul de a fi al clujenilor, fiind uimit și de paleta culturală care poate fi asimilată în inima Ardealului. Totuși, consideră că orașul în sine este precum un „amestec eclectic și kitschos”.

„Căldura clujenilor este remarcabilă. Nu ai cum să nu te îndrăgostești de clujeni. Orașul în sine, amestecul acesta ușor eclectic și kitschos între patina austro-ungară. Clădirile alea austere și impunătoare, cu parterul oriental așa, cu magazine ciudate, cu bannere foarte colorate… E ceva care mie personal nu îmi place. Este un amestec extrem între o anumită rigoare habsburgică și o oarecare kitschoșenie orientală”, a mărturisit Oreste.

Vezi și O IEȘEANCĂ A CERUT ORDIN DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA LUI ORESTE. CARE AR FI MOTIVUL ACESTEI MĂSURI ȘI CE AU DECIS MAGISTRAȚII

Vezi și REPLICA GENIALĂ PE CARE I-A DAT-O FLORIN PIERSIC LUI ORESTE, CÂND A AFLAT CĂ S-A CERTAT CU MIRCEA BADEA

Cât i s-a cerut lui Oreste Teodorescu pentru o oră de parcare în Cluj-Napoca

De altfel, Oreste Teodorescu a explicat faptul că orașul Cluj-Napoca este „neverosimil de scump”. În momentul în care și-a luat cazare prin Airbnb, a realizat că orele de parcare pe care trebuia să le plătească formau o sumă mult mai mare decât cazarea în sine, pentru câteva nopți. Practic, pentru cazare a plătit 800 de lei, iar pentru parcare i s-a cerut suma de 1410 lei, pentru cinci zile. A explicat faptul că ziua trebuia să plătească 16 lei pe oră, iar noaptea 32 de lei pe oră.

„Partea de Cluj vechi are farmecul lui, dar este înconjurat de un oraș comunistoid, care a devenit din ce în ce mai aglomerat, care este foarte scump. Neverosimil de scump. Eu am spart 800 de lei pe un Airbnb și era să plătesc pentru patru nopți și cinci zile de parcare 1410 lei. Adică 16 lei pe oră ziua și 32 de lei pe oră noapte, într-un oraș superb, dar… Parcarea este publică, cu barieră, dar nu se poate atât. Nu ești la Monte Carlo. Nici la Monte Carlo nu te costă banii ăștia pe zi, o parcare. Nu am vrut să plătesc. Am zis că las mașina acolo și nu plătesc. Prefer să nu-mi mai iau mașina și să mă duc pe jos, decât să dau dublul cazării mele”, a mai spus fostul om de televiziune.

Nu și-a dorit să achite plata parcării, așa că a găsit o soluție. A discutat cu angajații Primăriei și, în cele din urmă, a reușit să plătească sub jumătatea sumei pe care a dat-o la cazare: „Oamenii de la Primărie au găsit ei o soluție să pot să plătesc mai puțin. Am plătit mai puțin, dar tot vreo 500 de lei. Dar, în sfârșit, s-a putut găsi această soluție”.

Sursă foto: social media