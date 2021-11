Organizația Centrul Filia, măsuri dure împotriva lui George Burcea după declaraţii făcute la adresa femeilor: „Intenționăm să îl reclamăm la CNCD”

Organizația Centrul Filia condamnă aspru declarațiile lui George Burcea. Mai mult membrii asociaţiei au declarat faptul că sunt dispuşi să îl reclame pe actor la CNCD.

De-a lungul timpului George Burcea a militat împotriva violenței domestice și s-a implicat în mai mult proiect în acest sens. Astfel, declaraţiile pe care acesta le-a făcut în spaţiul public au şocat întreaga ţară.

În cadrul unui interviu recent, una dintre reprezentantele organizației Centrul Filia a făcut declaraţii pe tema acestui subiect controversat. Aceasta a criticat destul de dur comportamentul actorului, ba mai mult a ţinut să tragă un semnal de alarmă cu privire la cuvintele rostite de fostul soţ al Andreei Bălan.

„Am condamnat public declarațiile făcute de actorul George Burcea prin care justifica violența asupra femeilor. Intenționăm să îl reclamăm la CNCD. Trebuie să avem o discuție cu board-ul organizației, având în vedere că acesta și-a cerut scuze în cele din urmă.

Faptul că a ieșit și a spus că îi pare rău, e un prim pas spre îndreptare. George Burcea are nevoie de consiliere, pentru a ști să își controleze agresivitatea.

Declarațiile lui sunt șocante pentru că tocmai el a fost martorul unor episoade de violență domestică. Trebuie să înțelegem că este o problemă complexă. E mai complicat decât pare la prima vedere. Tema e mai complexă decât ne imaginam.

Vorbim despre niște traume care se transmit de la o generație la alta. Persoanele care au aceste porniri agresive trebuie să învețe să își gestioneze trauma”, a declarat Andreea Bragă de la Centrul Filia, pentru fanatik.ro

Mesajul lui George Burcea după derapajul din mediul online

Actorul a fost luat prins surprindere atunci când a fost criticat pentru că se implică în treburile casnice. Mai exact, unele dintre internaute i-au spus că nu el trebuie să gătească în casa, ci femeia de lângă el. De acolo, însă, actorul a avut o reacție la care nimeni nu s-a așteptat și a izbucnit în mediul online. În această seară, actorul și-a cerut scuze și a explicat la ce a vrut să se refere, de fapt.

„Doresc să îmi cer scuze în mod public pentru cele spuse în live-ul de ieri, de pe pagina mea de Instagram. Live-ul a avut ca subiect de discuție violența domestică.

În urma unui val de comentarii jignitoare la adresa mea, am avut o reacție de care îmi este foarte rușine. Am greșit în felul în care m-am exprimat, am greșit în felul în care am reacționat, dar cea mai mare greșeală este că am spus niște lucruri la furie cu care nu rezonez și care nu îmi fac deloc cinste nici și niciunei femei.

Nu consider că femeile merită să fie agresate fizic sau verbal de partenerii lor, indiferent de situație. Înțeleg de ce este complet greșit ceea ce am spus și înțeleg că cele spuse de mine la furie nu au făcut altceva decât să contribuie la o gândire toxică și bolnavă. Îmi pare foarte rău și nu pot face altceva decât să îmi cer iertare și să mă educ mai mult pe acest subiect. Îmi asum valul de reacții negative. Ceea ce am spus este impardonabil și este normal ca oamenii să mă tragă la răspundere.

Îmi asum responsabilitatea, îmi cer scuze încă o dată și îmi pare rău. Înțeleg durerea femeilor care trec prin violență domestică zi de zi și care își protejează agresorii. Vreau să ajut, în niciun caz nu îmi doresc să fiu parte din problemă. Asta mi-am dorit dintotdeauna, să ajut, dar intenția nu justifică în niciun fel cuvintele pe care le-am folosit.

Voi continua să lupt împotriva violenței domestice, iar cu siguranță greșeala pe care am făcut-o m-a determinat să înțeleg mai bine gravitatea acestui subiect”, este mesajul transmis de George Burcea.

Sursă foto: Arhivă Cancan