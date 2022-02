Otilia a izbucnit în lacrimi, la Survivor România. Puțini știu cu ce probleme se confruntă Faimoasa: ”Sunt bolnăvicioasă de fel”

Faimoasa Otilia Bilionera a mărturisit în fața tuturor cu ce probleme de sănătate se confruntă. Vedeta a pufnit în plâns, nu s-a mai putut abține.

În ediția de aseară a emisiunii Survivor România 2022, cei propuși spre eliminare de către proprii colegi au fost Radu Itu, CRBL și Otilia. Acum ei se află la mâna celor de acasă. După un START VOT încărcat de emoție, telespectatorii și-au putut alege favoriții. În episodul de marți, vom afla cine va părăsi competiția.

CITEȘTE ȘI: EMIL RENGLE, ELIMINAT DE LA SURVIVOR ROMÂNIA? CUM VREA SĂ-L DE AFARĂ CRBL

Otilia Bilionera: ”Condițiile au fost foarte grele”

Cea care a răbufnit și care nu a mai reușit să facă față presiunii a fost Otilia Bilionera. Cântăreața a vorbit cu lacrimi în ochi despre problemele cu care se confruntă de ceva vreme.

”În legătură cu problemele de sănătate, într-adevăr, au fost. Nu mănânc, sunt foarte slăbită. Am o sensibilitate. Sunt mai bolnăvicioasă de fel. Îmi pare rău!

Mă feresc de frig, cât pot, acasă, mănânc sănătos. Aici, condițiile au fost foarte grele. Frig. Nici nu mi-am luat niște șosete mai groase cum are Laura, ca să mă feresc. Ploi. Asta este! Nu pot schimba. Asta sunt. Cu toate problemele mele de sănătate am reușit să aduc puncte echipei mele. De multe ori am câștigat, am adus puncte importante.

Cu toate problemele mele am reușit să dau tot. Am dat tot! Asta este, o înțeleg pe Laura, da, sunt cea mai sensibilă de aici. Nu știu, poate îmi revin, poate nu. Starea mea este foarte schimbătoare”, a mărturisit Otilia Bilionera seara trecută, cu lacrimi în ochi.

Reacția lui CRBL, după ce a fost propus spre eliminare

CRBL a fost dezamăgit când a auzit cine l-a propus pentru a pleca acasă. Emil Rengle a venit cu această idee, iar cântărețul a precizat că nu se aștepta deloc la acest lucru.

”Nu mă așteptam la așa ceva sub nicio formă. Am rămas surprins. Nu înțeleg. Nu sunt de acord cu Emil, nu pot să fiu, mai ales venind din gura lui”, a spus CRBL.

VEZI ȘI: ROXANA CIUHULESCU A OFERIT NOI DETALII DESPRE EXPERIENȚA SURVIVOR ROMÂNIA: ”NU ERAM LUCIDĂ, DIN CAUZA FOAMEI”