Otilia Bilionera, confesiuni dureroase! Artista şi-a pierdut ambii bunici: „Au murit la nouă zile diferență unul de celălalt”

Otilia Bilionera trece prin clipe grele după ce bunicii săi au decedat la câteva zile unul după celălalt. În cadrul unui interviu artista a povestit cum au decurs cele mai grele zile din viaţa sa.

Otilia Bilionera nu își poate reveni după moartea bunicilor care au crescut-o. Vedeta a povestit că bunicul său a murit din cauze naturale, pe patul de spital. La acel moment membrii familiei au decis să nu îi povestească soției bărbatului despre acest lucru.

Din nefericire, la câteva zile o veste tristă a şocat din nou familia vedetei, bunica fusese infectată cu COVID-19 şi era în stare gravă. Organismul femeii nu a mai rezistat, însă, până la eliberarea unui loc la ATI, iar bătrâna s-a stins din viaţă pe patul de spital.

„Bunicul meu a murit pe 4 septembrie, bunica a murit pe 13 septembrie. Este o situație grea, acesta este ciclul vieții. Ei mereu spuneau că vor să moară amândoi odată și chiar așa s-a întâmplat.

Au murit la nouă zile diferență unul de celălalt. Pe bunicul l-am văzut ultima dată în iunie. A murit din cauza naturale. L-am dus la spital, avea ocluzie intestinală. Când am văzut coroanele și doliul deasupra casei nu mi-a venit să cred. Te gândești că bunicii și părinții sunt nemuritori și a fost o lovitură. Bunica, având demență, nu prea realiza ce se întâmplă. Nu am vrut să îi spunem. Ne întreba ce se întâmplă cu noi, de ce suntem îmbrăcați în negru. Am vrut să nu facă vreun infarct. Ea nu l-a văzut”, a povestit cu ochii în lacrimi artista.

„Au avut o poveste de iubire ca în povești”

„Ne-a ros puțin vina, dar așa am considerat noi familia că e mai ok, să o protejăm. Ea a stat ferită. Înmormântarea s-a ținut în curte, dar nu am vrut să o scoatem afară din casă. Eu cred că ea a simțit că el nu mai este. Ei au avut o poveste de iubire ca în povești. Apoi m-am întors în București, iar la două zile după am aflat că a fost luată de salvare, infectată cu COVID-19. A început să i se facă rău, să nu mai poată respira, iar a doua zi avea saturația de oxigen 40, doctorița i-a făcut testul și era pozitivă. A luat-o salvarea, dar, din câte am înțeles, nu au avut loc să o pună pe oxigen. Au ținut-o la ATI și apoi nu s-a mai putut face nimic. A fost frustrant când a luat-o mama de la morgă, au băgat-o într-un sac, au sigilat sicriul. Singura amintire cu ea moartă este o poză făcută de mama înainte să sigileze sicriul.”, a povestit Otilia Bilionera cu ochii în lacrimi, la „Teo Show”.

Sursă foto: Instagram