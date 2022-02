Otilia Bilionera, dată afară de la Survivor din cauza unei probleme intime! De ce boală suferă, de fapt

Otilia Bilionera (30 de ani) a rezistat două luni la Survivor România 2022, însă, în cele din urmă, a fost dată afară, în ediția de vineri seară, din cauza unei probleme intime. De ce boală suferă, de fapt, artista.

Potrivit click.ro, Otilia Bilionera se confruntă cu afecțiuni renale, de o bună perioadă. În Republica Dominicană a venit cu mai multe medicamente, însă, din nefericire, condițiile din jungă, lipsa de igienă și efortul au contat decisiv, iar tratamentul nu și-a mai făcut efectul.

“Otilia are dureri mai de rinichi. Se luptă cu o infecție urinară, a luat antibiotic puternic din cauza căruia s-a ales cu o altă problemă intimă. A rezistat eroic până acum și a dovedit că are o forță, i se potrivește proverbul buturuga mică răstoarnă carul mare. Numai că problemele ei de sănătate sunt destul de mari și se chinuie. În plus, acestea și-au pus amprenta și din punct de vedere psihic. Oti este foarte vulnerabilă emoțional, plânge din orice”, a dezvăluit o sursă din anturajul solistei.

Otilia Bilionera: “Sunt bolnavă, mă dor ovarele”

De altfel, Otilia Bilionera a început să acuze probleme grave de sănătate, încă de acum zece zile. Din cauza condițiilor grele din concurs, artista a făcut cistită, o boală extrem de supărătoare.

“Sunt bolnavă, mă dor ovarele!”, preciza Otilia Bilionera.

S-a plâns la Survivor: “Am văzut moartea cu ochii”

Reamintim că, în urmă cu patru ani, ea a fost diagnosticată cu o boală foarte gravă, iar medicii din Turcia au salvat-o la limită, după ce i-au scos doi litri de sânge din abdomen.

“Când treci prin ce am trecut eu, normal că te panichezi. Am văzut moartea cu ochii. M-au salvat doctorii din Turcia la minut. Mi-au scos doi litri de sânge din abdomen. Mă panichez. Lasă-mă să mă panichez, dacă nu îți pasă, asta e. Treaba ta! Noi suntem fete, avem ovare, suntem mai sensibile le chestia asta”, i-a spus Otilia lui CRBl, în câmpul Faimoșilor.

