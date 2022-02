Ruşinos! Unde se duc fetele de la Survivor atunci când au nevoie la toaletă? Otilia Bilionera, prinsă în “acţiune”

Robert Niță, fost concurent la Survivor România 2022, a povestit unde se duc fetele care participă la reality-show-ul filmat în Republica Dominicană, atunci când au nevoie la toaletă. Otilia Bilionera a fost prinsă în “acțiune” de ex-fotbalistul Rapidului.

Eliminați de la Survivor România 2022, Robert Niță și Andreea Tonciu s-au reîntâlnit în cadrul emisiunii “La Măruță”. Fosta asistentă TV nu a ratat ocazia să-l “înțepe” pe ex-fotbalist, pe care l-a acuzat că ar fi trădat-o și că ar fi vorbit-o de rău chiar în fața colegilor.

De partea cealaltă, Robert Niță a precizat că Andreea Tonciu nu a înțeles, în totalitate, remarca pe care a făcut-o la adresa ei. Într-un final, cei doi s-au împăcat și au revenit la relația pe care o aveau dinainte de Survivor România 2022.

Fetele de la Survivor, puse în dificultate: “În două săptămâni, am fost doar o dată la wc”

Odată ce apele s-au calmat, Robert Niță și Andreea Tonciu au oferit și câteva detalii din culisele reality-show-ului, ocazie cu care s-a aflat unde se duc fetele de la Survivor atunci când au nevoie la toaletă. Otilia Bilionera chiar a fost prinsă în “acțiune”.

“În două săptămâni, am fost doar o dată la wc. Nu era mâncată sora ta, ce voiai să dea? Nu aveam ce să dau. Nu aveam nici hartie igienică. Te duceai direct în apă și gata”, a dezvăluit Andreea Tonciu, în emisiunea “La Măruță”.

“Pe insulă aveam o toaletă eco, totul e eco acolo. Te duci unde vezi cu ochii, cât mai departe să nu călcăm în el. Noaptea, Andreea o lua pe Otilia și o ducea spre apă să își facă nevoile. Sunt singurele concurente care dormeau cu pelerinele pe ele”, a declarat și Robert Niță.

Robert Niță, despre relația cu Andreea Tonciu: “Nu ne-am vorbit dinainte, prieteni nu am fost”

Robert Niță și Andreea Tonciu au vorbit inclusiv despre conflictul care s-a iscat între ei. “Nu ne-am vorbit dinainte, prieteni nu am fost. Ne cunoșteam și ne vorbeam. A existat o simpatie, poate încă există. Au fost niște păreri, m-a sunat și am vorbit mult înainte de competiție. După… cred că au deranjat-o lucruri care s-au întâmplat acolo. Acolo i-am zis ceva și, la momentul respectiv, nu l-a înțeles. Apoi, când a ieșit, și-a expus părerea. Și eu am plâns la testimonial, ca și Zmărăndescu. Acolo ești puțin mai dereglat, sensibil. Andreea așa a înțeles atunci că am făcut referire la ea. Discuția a fost în restul grupului, pentru că Andreea era cu Otilia. La hotel nu eram supărat, cred că Emil Rengle a venit și v-a umblat la toți la cap. El îmi tot zicea de vibeul lui, referindu-se la Zmărăndescu, că i-l strică. Tot ce știe e de la Rengle, doar el a fost în cameră. Zmărăndescu s-a dus cu 2 zile înainte în Dominicană. Când am văzut în ce stare e Andreea, i-am zis că o voi vota. Și ea mi-a zis: ‘Te rog!’”, a spus Robert Niță.

“M-a trădat ca pe un cățel”

“Îl respect mult pe Robert. M-a deranjat că începuse să fie prieten cu CRBL. Au acuzat-o pe Otilia că e sclava și dădaca mea. Nemaiputând sta acolo, eu plângeam. Și i-am zis că am plâns și el a zis că, dacă nu am plâns, să mă duc înapoi la testimonial. Robert nu m-a făcut pe mine falsă. Eu am vrut să îl ajut, aveam o cremă unguent și m-am oferit să i-o dau. Nu am zis că nu a avut probleme de sănătate. Rengle a venit și ne-a spus că, în cameră, Robert a vorbit cu soția lui și i-a spus că nu îi place unde a ajuns, că nu vrea să intre pe traseu. Am mari probleme pentru că nu beau apă, analizele arătau că am fost foarte deshidratată. În ziua aceea mi-au venit si problemele femeii și normal că nu am rezistat. Eu cu Robert nu avem un război, eu nu i-am înțeles atitudinea față de mine. Acum că Radu a ieșit, Laura a rămas singură cu Emil. Deci trebuie să facă ceva să îl scoată pe TJ în față. Robert m-a trădat, oricum nu m-am acomodat acolo. A zis că o să fiu surioara lui și m-a trădat ca pe un cățel”, a spus și Andreea Tonciu.