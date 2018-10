Otilia Bilionera, prima reacție după ce a fost atacată de o iubită geloasă: ”Nu am niciun iubit, sunt o femeie singură…”

„Nu am niciun iubit acum, sunt o femeie singură. Nu am fost agresată, nu s-a aruncat cu pahare în mine, în niciun club, vreodată”, mărturisește Otilia. ”Eram în respectivul club, alături de un amic de-al meu din copilărie. De câteva luni, a renunțat la relația pe care o avea cu o anumită domnișoară, dar atat…. Respectiva, mi-au spus amicele mele, a încercat să arunce cu un pahar spre mine. Nu m-a atins, nu a fost niciun scandal, mai ales că nu aveam cum să îi fur eu iubitul. Acesta este, precizez încă o dată, prieten din copilărie cu mine. Eu nici nu am văzut momentul, eram la baie, dar nu s-a întâmplat nimic când am ieșit de acolo”, a spus Otilia Bilionera, potrivit Wowbiz.

Otilia nu neagă faptul că tânara respectivă ar fi aruncat cu un pahar în ea, după cum se observă. Contestă doar motivul pe care l-ar fi avut aceasta. Nu poate fi vorba despre gelozie, fiindcă ea nu este implicată, în momentul de față, în nicio relație. Dar, cu certitudine, vor mai urma și alte informații pe această temă, subiectul fiind unul ”hot”.

Otilia Bilionera a avut o lungă relaţie cu Sinan Akcil, unul dintre cei mai iubiţi artişti din Turcia, însă relația lor s-a încheiat în această vară.

