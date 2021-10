Otniela, primele declarații după ce a părăsit „Bravo, ai stil! Celebrities”din cauza unor probleme de sănătate. „Sunt bine acum…”

Ultima gală a emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities” a adus vești neașteptate pentru toată lumea. Ilinca Vandici a făcu un anunț ce i-a lăsat pe toți fără cuvinte. Otniela, una dintre cele mai îndrăgite concurente, a părăsit competiția din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte acum tânăra?

Se pare că Otniela a fost nevoită să părăsească „Bravo, ai stil! Celebrities" din cauza unor probleme de sănătate. Vestea i-a lăsat mască pe toți, iar telespectatorii s-au arătat dezamăgiți. Anunțul a fost făcut chiar de Ilinca Vandici la începutul galei, fără a oferi prea multe detalii despre ce s-a întâmplat.

„Are probleme de sănătate, a fost o veste neașteptată pentru noi toți și din păcate, din cauza acestei vești, trebuie să vă anunț că din acest moment, Otniela nu mai este concurentă în cadrul show-ului ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Îi dorim multă, multă sănătate Otnielei, să ne urmărească cu mare drag de acolo, de acasă”, a spus Ilinca Vandici, la începutul galei.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Otniela?

După anunțul făcut de Ilinca Vandici, fanii Otnielei au vrut să afle ce se întâmplă de fapt cu această, iar astăzi tânăra le-a oferit tuturor un răspuns. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Instagram, Otniela le-a spus tuturor că acum se simte mult mai bine și problemele de sănătate au trecut.

Se pare că aceasta s-a confruntat cu o sinuzită destul de rea care combinata și cu o răceală au pus-o la pământ pentru câteva zile. Otniela le-a mulțumit tuturor pentru susținere și s-a declarat încântată de experiența „Bravo, ai stil! Celebrities”.

„Hello! Mulțumesc pentru mesaje, pentru grijă și pentru gândurile frumoase! Experiența mea la @bravoaistil a luat sfârșit. A fost o călătorie frumoasa, grea, presărata cu multe provocări și situații în care nu am mai fost pusă până acum. Este multă muncă, sunt multe emoții, competitivitate, a fost ceva nou față de ce am făcut pana acum.

Am întâlnit o echipa de oameni muncitori de care am fost fascinată încă din prima zi. Recunosc că sunt câțiva omuleți care au un loc special în sufletul meu: @dannaseitan, @ilinca.vandicioficial Nicoleta. Vă zic ca este o magie acolo, chiar cu tot greul și cu toată nebunia.

Sunt bine acum, am avut o sinuzită destul de rea, combinata și cu o răceală și ăsta a fost motivul pentru care nu am putut continua competiția. Mulțumesc pentru experiență, am învățat multe și despre mine. Chiar și în timpul ăsta scurt cât am stat acolo. Va pup si va iubesc! ”, a scris Otniela, pe Instagram.

