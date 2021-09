S-au încins spiritele la „Bravo, ai stil! Celebrities”! Otniela și Ioana Filimon și-au aruncat replici acide. „M-au apucat toate spumele”

Ultima ediție a emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities” a venit cu unele tensiuni între concurente. Otniela și Ioana Filimon au avut ceva de împărți și au aruncat replici acide una la adresa alteia. De la ce a plecat neînțelegerea dintre cele două concurente?

Se pare că totul a pornit după ce Otniela a spus povestea ținutei ei, aducându-o în scenariu și pe Ioana Filimon. Otniela a spus că se afla în Centrul Vechi și a întâlnit o ghicitoare, care a făcut câteva previziuni despre ea, dar și despre colega ei de platou. Mai mult, Otniela a spus că ghicitoarea i-a transmis Ioanei Filimon că trebuie neapărat să-și curețe aura, iar pentru asta trebuie să țină „post de vorbă”.

Această aluzie a deranjat-o se pare pe Ioana Filimon, care a cerut câteva explicații.

Otniela: Ca să-ți cureți aura trebuie să faci post de vorbă o zi pe săptămână și ar trebui să fie de miercuri până joi!

Ioana: Dacă tot e așa să le luăm personal, cum vă place vouă, explică-mi te rog frumos, că eu n-am înțeles! Cred că mai bine cereai sfaturi pentru tine!

Otniela: Dar de ce o iei personal Ioana, că e pe glumă!

Ioana: Vreau să-mi explici cu aura asta! Cum e cu curățarea ei?

Otniela: Asta am zis, doamna aia era pusă pe sfaturi și mi le-a dat și eu am venit să vi le zic! E pe glumă!(…) Nu e ceva rău ca vorbești mult! Cred că Ioana e singura persoană de la care nu mă așteptam să o ia personal! Pentru că tocmai ea e cea deschisă și vorbăreață! Și mă așteptam să râdă!

Ioana Filmon, enervată de scenariul Otinielei

Ulterior, Ioana Filimon a explicat că s-a aprins atât de repede pentru că nu a înțeles la ce a făcut referire Otniela și a crezut că este vorba de ceva mult mai grav.

„M-au apucat toate spumele când am auzit-o pe Otniela că mi-a zis că ar trebui să-mi curat chakra vieții. Eu am crezut că zice că am nevoie de exorcizare, că au intrat dracii în mine. Eu când am auzit de curățat de chackre mi s-a tăiat filmul. M-au apucat nervii. Otniela zicea ceva, fetele altceva, n-am mai înțeles nimic”, a declarat Ioana.