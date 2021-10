Cu ce s-a ocupat Otniela Sandu înainte de a deveni cunoscută? Detalii neştiute au ieşit la iveală

Otniela Sandu a devenit cunoscută publicului după ce a participat la câteva emisiuni celebre. Blondina s-a integrat destul de repede în lumea showbiz-ului, însă mulţi s-au întrebat cu ce se ocupa tânăra în trecut. Detalii neştiute au ieşit la iveală despre concurenta de la „Bravo, ai stil!”.

În cadrul unui interviu recent, Otniela Sandu le-a povestit fanilor săi faptul că în adolescență a avut o meserie cu totul diferită față de ceea ce face în prezent. Blondina a recunoscut totodată că televiziunea a fost cea care a ajutat-o să ajungă unde este astăzi.

Se pare că, tânăra a fost o bună perioadă de timp make-up artist, dar și organizator de evenimente, în timpul liceului.

„Înainte să devin cunoscută publicului, o perioadă am fost make-up artist și organizator de evenimente.

Îmi plăcea să mă machiez, prietenele mele erau fascinante de rezultat și mă rugau să le machiez pentru diferite ocazii. La un moment dat, în clasa a XII-a, mi-a spus o prietenă că are niște prieteni care filmează un videoclip și aveau nevoie de machiaj, pe set. Am acceptat, deși nu făcusem în viața mea acel lucru, m-am dus și mi-am cumpărat produse, am făcut o trusă pentru că doream să par profesionistă, am dus la bun sfârșit job-ul și oamenii au fost mulțumiți.

Am decis să fac un curs de make-up, mi-a plăcut și am dorit să urmez și al doilea modul, cel de efecte speciale. Cei care susțineau cursul mi-au propus să devin imaginea lor, am acceptat și ei mi-au oferit acel curs cadou. Mi-a plăcut la nebunie pentru că aveam legătură cu lumea filmului.”, a declarat blondina pentru Viva.ro.

Mai mult, Otniela a dezvăluit faptul că o bună perioadă de timp a lucrat pentru celebrul artist Carla’s Dreams. Mai exact, tânăra se ocupa de machiajul membrilor trupei.

„Make-up artist am fost în adolescență, a fost mai mult o pasiune și am câștigat și niște bani din asta, i-am pictat și pe băieții de la Carla’s Dreams destul de mult.”, a mai adăugat Otniela Sandu, pentru sursa citată.

Otniela Sandu a terminat actoria

În ceea ce priveşte studiile vedetei de la Kanal D, se pare că la bază blondina a terminat actoria. Acest lucru o ajută în continuare pentru că recent a fost distribuită într-un proiect regizat de celebrul Iura Luncașu.

„Am terminat actoria, am mai urmat și alte cursuri în acest domeniu, am jucat deja în niște filme, sunt unele care urmează să apară în cinematografe.

Este o profesie ca oricare alta și te perfecționezi jucând cât mai mult.(…) Chiar urmează să fie lansat un film regizat de Iura Luncașu în care joc. Vă aștept, așadar, în toamnă, să vedeți primul film de lungmetraj în care am fost distribuită, alături de alți actori excepționali, dar o să descoperiți care sunt surprizele în curând. Iubesc actoria și asta îmi doresc să fac de acum încolo. Este drumul pe care doresc să îl continui și să investesc timp, energie, resurse, mai ales că am terminat studiile în acest domeniu.”, a încheiat Otniela Sandu, pentru aceeași sursă.

Sursă foto: Instagram