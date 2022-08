Gigi Becali este acuzat de Ovidiu Christian Altmann, un român stabilit în Germania, că folosește ilegal brandul ”Becali”. În acest sens, a adus și dovada, certificatul care atestă că el a înregistrat marca. Contactat de CANCAN.RO, finanțatorul lui FCSB a dat o replică la ”mișto”, trimițându-l pe contestatarul lui la ”Bălăceanca”. Altmann nu se lasă, însă, cu una, cu două, iar reacția lui a venit prompt.

”Undeva, o comună, acolo, se numește Bălăceanca. Atât am de spus”, era replica lui Gigi Becali, după acuzele pe care Altmann i le adusese, în CANCAN.RO (Vezi AICI detaliile). Românul, care s-a stabilit în Germania înainte de Revoluție, susține, cu dovezi, că este proprietarul de drept al mărcii ”Becali”, pe care a înregistrat-o în 2006. (Totul AICI).

”Nu trebuie să vizitez vreo clinică!”

Ovidiu Christian Altmann nu avea să rămână impasibil la cele spuse de Gigi Becali despre el și l-a luat pe latifundiarul din Pipera la ”puricat”.

”Sunt foarte cerebral și nu cred că trebuie să vizitez vreo clinică, așa cum a dat domnul Becali de înțeles. Așa arată dânsul credința în Dumnezeu sau asta o face doar când apare la TV?

Un om credincios nu face așa ceva, este cerebral și stă de vorbă, dacă este ceva de rezolvat, fix cum procedez eu. Declarațiile lui reprezintă frustrarea din el, pentru că știe că nu poate folosi marca Becali și asta de mult timp”, a spus Altmann.

(VEZI AICI: OMUL CARE DEȚINE BRANDUL CU NUMELE STELISTULUI E REVOLTAT: „EU NU SUNT MILOGUL LUI GIGI BECALI”)

Cel care spune că deține brandul ”Becali” l-a invitat, apoi, pe patronul FCSB să prezinte, la rându-i, dovezile că a înregistrat marca la OSIM.

”Dacă știe că este în regulă, să vină și el cu dovezi care arată contrariul, să arate cum a reușit el să înregistreze marca la OSIM, așa cum am dovedit eu, nu vorbe goale.

Oricând sunt disponibil să mă confrunt cu el, să clarificăm situația. Inclusiv cu fiica lui, care deține Hotel Becali la Venus.

Poate ea mă înțelege mai bine. Sunt dispus să vin în România, la orice televiziune sau Cabinet de Avocatură, cu dovezi care justifică adevărul”, a continuat românul stabilit în Germania.

”De ce nu a avut curaj să-și instaleze sigla cu marca Becali?”

Avea să dea exemplu Hotelul Becali, de la Venus, pe care-l administrează Theodora, fiica afaceristului.

”De ce nu a avut curajul să își instaleze sigla cu marca Becali pe hotelul din Venus? Nu a făcut-o deoarece a avut frică să fie văzut. Așa, a pus-o numai la intrare, crezând că nu se va afla.

Decizia de la Alicante din 19.10.2011, pe care bănuiesc că a primit-o de la avocații care l-au reprezentat în acea perioadă, o deține și domnul Becali și acolo scrie că este invalidă.

Mă bazez și mă asigur doar din documentele pe care le dețin și promovez adevărul, nu minciuna. Oricând pot dovedi.

Deci, Becali are înregistrat la Camera Comerțului doar firma Becali, ceea ce este normal, dar nu are de-a face nimic cu marca Becali. Camera Comerțului, unde se înregistrează o firmă, bineînțeles cu numele deținătorului, nu are nimic comun cu înregistrarea și folosirea unei mărci înregistrate.

(NU RATA: DEȚINĂTORUL BRANDULUI BECALI VINE SĂ NEGOCIEZE CU GIGI)

Mă întreb, după tot scandalul de atunci, de ce Cabinetul Oproiu a refuzat să îl mai reprezinte. În schimb, am primit e-mail-uri de jignire de la Cabinetul de Avocatură și mă întreb ce fel de Cabinet de Avocatură mai este și acesta.

Oare așa se procedează? Mă gândesc și la săracii clienți, cum sunt tratați după ce au fost reprezentați”, a continuat Altmann.

Altmann: ”Mergem în instanță!”

În final, Ovidiu Christian Altmann i-a transmis lui Gigi Becali că-l așteaptă la o discuție, pentru clarificarea situației, altfel, se va ajunge la proces.

”Dacă dorește să comunice sau să colaborăm, să nu jignească în public, pentru că eu nu am făcut-o.

Am prezentat adevărul pur și doresc clarificare, pe cale amiabilă dacă dorește, dacă nu, mergem în instanță. Domnul Becali, cel cu frica de Dumnezeu, trebuie să aleagă”, a încheiat Ovidiu Christian Altmann.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.