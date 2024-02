Ovidiu Komornyk dezvăluie, de Ziua Îndrăgostiților, secretul unei căsnicii de 35 de ani. „O latură a bunului simț. Mi se pare penibil să…”

Ovidiu Komornyk este unul dintre cei mai apreciați artiști ai României, iar melodiile sale sunt fredonate de toată lumea, indiferent de generație. Cântărețul apare mereu pe scenă cu un zâmbet larg, însă foarte puține lucruri se știu despre viața din spatele scenei. Discret cu viața personală, Ovidiu Komornyk a vorbit într-un interviu CANCAN.RO despre căsnicia care durează de 35 de ani. Artistul spune care este regula de la care nu se abate, dar și ce sfat le dă celor din noua generație.

Ovidiu Komornyk este unul dintre cei mai longevivi cântăreți de la noi. Solistul piesei „Ești mireasa vieții mele” a cântat pe scenă alături de cele mai mari nume din industrie, însă de fiecare dată și-a făcut timp pentru familie. Este împreună cu soția sa, Cati, de 35 de ani, însă a fost extrem de discret cu viața amoroasă și nu a dat prea multe din casă, asta până acum!

Ovidiu Komornyk: „Ați mai văzut căsătorii care să dureze cu anii?”

„Lucrurile s-au schimbat, nu spun că nu este bine, poate că este. Oamenilor din generația mea poate că le este mai greu să se adapteze, dar asta nu înseamnă că nu este bine. Oamenii în general au luat-o puțin razna. Toți încearcă să-și vadă interesul personal, nu se mai gândesc la ceilalți. Fiecare vrea să își vadă oala proprie plină și atunci este mai greu să te gândești și la alții. Sperăm ca vremurile care vin să ne aducă un echilibru , asta ne lipsește, echilibrul. Trăim într-o societate de consum, totul se consumă, totul este efemer. Relațiile, căsătoriile se consumă repede. Ați mai văzut căsătorii care să dureze așa cu anii?” , a susținut artistul pentru CANCAN.RO

Artistul spune motivul pentru care nu-și etalează viața personală: „Mi se pare penibil!”

Soția celebrului solist este foarte discretă și apare extrem de rar în public. Însă și când apare, toți ochii sunt ațintiți asupra sa. Una dintre aparițiile sale de senzație a fost la botezul fiului Luminiței Anghel. Și, pentru că ea este o femeie foarte frumoasă, iar el un bărbat plecat nopțile pentru concerte și evenimente, am fost curioși să aflăm dacă există un secret al mariajului lor atât de longeviv.

„Nu știu dacă este un secret al căsniciei mele faptul că am fost mereu discret. Aș zice că este mai degrabă o latură a bunului simț. Mie mi se pare penibil să vorbesc ce fac în casă sau ce fac cu nevasta mea. Lucrurile acestea țin de intimitatea mea, așa am fost crescut. Asta nu înseamnă că cei care își etalează viața pe Facebook sau familia, nu ar fi ok. Sunt oameni care se uită” a precizat Ovidiu Komornyk pentru CANCAN.RO

Cum merge afacerea lui Ovidiu Komornyk de la malul mării

Artistul a trecut prin momente mai dificile din punct de vedere financiar. Pandemia l-a „lovit” din toate direcțiile. Astfel, după ce că nu a mai avut concerte pe toată perioada pandemiei, și afacerea de la malul mării a avut de suferit. Hotelul cu 50 de camere pe care îl deține a fost la un pas de faliment.

„Intrăm în al 11-lea an de când avem afacerea de la malul mării, suntem vechi în bussiness. Încercăm să menținem totul așa cum trebuie și așa cum i-am obișnuit pe prietenii care ne vizitează. Este o locație micuță și deja ne-am format o bază de clienți ai noștri. Sunt ca o familie și în fiecare an încercăm să-i surprindem cu câte ceva” , a declarat artistul pentru CANCAN.RO.

