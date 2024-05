Ovidiu Oanță părăsește PRO TV după 30 de ani: ”Imposibilul e posibil”

După aproape 30 de ani în slujba trustului Pro Tv, Ovidiu Oanță și-a dat demisia. Cunoscutul reporter de teren nu a renunțat la meseria care l-a consacrat și ar fi ales să plece la un post de televiziune concurent.

Ovidiu Oanță s-a alăturat echipei știrilor Pro Tv din Baia Mare – în anul 1996, iar în anul 2000 a venit în redacția postului Tv din București. După aproape 30 de petrecuți la sediul din Pache Protopopescu, Ovidiu Oanță și-a dat demisia, însă va rămâne la sediul Pro până la finalul lunii mai.

Citește și: CELEBRA ȘTIRISTĂ DE LA PRO TV, DATĂ AFARĂ DUPĂ DOAR O PREZENTARE: ”A FOST UN DEZASTRU!”

Ovidiu Oanță plecă de la Pro Tv după 30 de ani de muncă pe teren

Potrivit informațiilor Paginademedia.ro, celebrul jurnalist ar urma să-și continue cariera la un post de televiziune concurent. După aproape 30 de ani petrecut la trustul care i-a adus renumele, Ovidiu Oanță ar urma să fie reporter al Observatorul Antenei 1. Oficialii trustului Pro nu oferit prea multe detalii despre plecarea jurnalistului, însă au menționat faptul că ”în momentul actual putem spune că Ovidiu Oanță va lucra până la sfârșitul lunii mai”.

La începutul acestei săptămâni, Ovidiu Oanță ar fi dat de înțeles că în viața sa au avut loc schimbări. În cadrul unei postări pe Facebook, unul dintre cei mai vechi reporteri de la Pro Tv a scris faptul că: ”Imposibilul e posibil! Niciodată să nu spui niciodată”.

Cu o carieră impresionantă în jurnalism, Ovidiu Oanță a intrat pentru prima dată în direct la știrile Pro Tv în anul 1996, iar în anul 2013 a transmis în direct pentru a 3.000-a oară.

”Povestea cu număratul – mica mea nebunie – a început cu ani buni, pe vremea când eram reporter la ProTV Baia Mare. In fiecare seara sau cel târziu a doua zi dimineața după ce intru în direct, trec la catastif. La început consemnam doar data. Cu timpul am dezvoltat această contabilitate neobișnuită și am menționat locul de unde am făcut transmisiunea și tipul ei.

Și uite așa s-a făcut prima sută, apoi prima mie. Acum, că s-au făcut 3.000, parcă sunt puține. Mă gândesc ce-oi zice și cum o fi când oi spune: sunt 5.000, 10.000. Dincolo de număr sunt poate de două, trei ori mai multe minute în direct și tot atâtea povești despre oameni și întâmplări, cu bâlbe mai mari sau mai mici (jur că totuși puține), dar e ceva, nu?”, a marturisit Ovidiu Oanta – în urmă cu ceva timp.