Andreea a părăsit PRO TV în urmă cu mulți ani. A urmat o altă cale, a afacerilor, din care a ajuns milionară în euro. Invitată în podcasul Altceva cu Adrian Artene, fosta știristă a rememorat o întâmplare în care, în aceeași zi, a fost promovată, apoi, dată afară!

Prezentarea știrilor la PRO TV îi aducea cea mai mare satisfacție. A dezvăluit asta Andreea Liptak, dar nu a avut o strategie, un plan, pur și simplu, asta a simțit atunci. Știa, însă, că are o șansă, dacă își face treaba foarte bine. ”Dar nu am urmărit această direcție, ca un vânător, cum nici astăzi nu o fac”, spune Andreea. Are scopuri clare, dar nu se atașează de ele! Nu devine dependentă de ele, tocmai de aceea nu o afectează provocările sau eșecurile care apar. ”Am drumul meu și mă duc înainte!”, a punctat știristă PRO TV.

(CITEȘTE ȘI: ȘTIRISTA DE LA PRO TV ȘI-A DAT DEMISIA DIN TELEVIZIUNEA CARE A CONSACRAT-O ȘI A AJUNS SĂ FIE FOARTE BOGATĂ. CUM A DEVENIT ANDREEA LIPTAK MILIONARĂ ÎN EURO)

Andreea Liptak, dată afară după o emisie de la pupitrul știrilor sportive de la PRO TV

Și care avea să-și aducă aminte cum a fost dată afară de la pupitrul știrilor de sport, după doar o reprezentație. Lui Adrian Sârbu nu i-a plăcut, așa că Andreea a ajuns la știrile generale.

”A fost un dezastru total! Categoric, eram un om de știri, însă oportunitatea de a veni în București a fost aceea de a prezenta în cadrul redacției de știri din sport. Și, categoric, eu nu eram făcută pentru asta. Dar, dacă acolo s-a ivit oportunitatea, într-un fel sau altul, am încercat să mă adaptez. Am avut și norocul să am niște colegi extraordinari, între care și soțul meu, atunci, habar n-aveam că o să ajungă soțul meu peste ani, pentru că aveam o relație de colegialitate, nici măcar de prietenie, am fost destul de distanți, asta m-a ajutat, atmosfera de acolo. Practic, toți acești bărbați care lucrau în redacția de sport, că eram doar câteva femei acolo, ne susțineau, cred că ne tolerau, de fapt, și Adrian Sârbu și-a dorit, la momentul respectiv, să revoluțieoneze zona aceasta de prezentare a știrilor sportive și a luat acest concept, probabil, preluat de afară, al știrilor prezentate de femei. Și am și fost prima prezentatoare pe scaunul stirilor sportive.

Și, cum se face totul în PRO, de pe o zi pe alta, mi-au spus seara. N-am dormit toată noaptea. Pentru că am fost extrem de stresată, nu aveam exercițiul acela… Am făcut câteva probe în platou, dar nu de maniera în care să mă simt pregătită. Deci, stresată, nedormită, obosită și a ieșit ce a ieșit, un dezastru.

Imediat după emisie, am ieșit din platou și mi s-a spus: ai intrat pe post astăzi, ai ieșit de pe post tot astăzi. Am zis, ok, fiindcă știam că nu eram din filmul acela. Și, într-adevăr, în momentul acela am simțit, așa, nu un regret, dar mă gândeam, Doamne, ce-o să fac acum? Pentru că în redacția de sport nu mă văd lucrând, este evident că nu sunt potrivită acolo, pentru că simțeam în timp ce vorbeam că nu sunt din acea lume. Este evident că nu am transmis ceea ce trebuia. Nu cred că eram credibilă. Cred că la știri eram credibilă. Nu acolo.

Dar, probabil, ceva din energia mea, din abilitatea mea de a citi un prompter, de a mă conecta cu public dincolo de camere au fost ingredientele pe care le-a luat mai mult în considerare Adrian Sârbu, pentru că el decidea cine intră pe post și cine iese de pe post.

Iar mesajul nu era din mine, nu eram eu și a simțit cred că după prima știre, atunci cred că i-a părut rău. Și asta a fost prima mea experiență.

Mă bucur că nu am fost potrivită acolo, pentru că am fost pusă, din nou, pe calea mea. Cei din redacția de știri s-au bucurat la nebunie, au spus că a noastră este, ne-o dați înapoi și așa am ajuns, înapoi, la știri. De fapt, printr-un eșec”, a povestit Andreea Liptak.

