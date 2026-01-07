Doliu în fotbal! Un jucător de doar 22 de ani a murit în vacanță, în timp ce încerca să își facă un selfie

Un fotbalist francez în vârstă de 22 de ani și-a pierdut viața în timpul unei vacanțe în Thailanda, după un accident produs în timp ce încerca să surprindă un selfie alături de partenera sa.

Tânărul ar fi alunecat pe o porțiune umedă de stâncă, iar prăbușirea i-a fost fatală, potrivit relatărilor martorilor aflați în zonă.

Fotbalist de 22 ani, mort în vacanţă în timp ce încerca să își facă un selfie

Victima, Alexis Vergos, fost jucător al clubului Quimper Ergue-Armel din ligile inferioare ale Franței, vizita celebra cascadă Na Muang 2 de pe insula Koh Samui, o atracție turistică populară din sudul Thailandei.

În momentul tragediei, acesta se afla împreună cu iubita sa, care a scăpat la limită după ce a reușit să se stabilizeze înainte de a cădea în gol.

Cei doi se aflau într-o drumeție pe un traseu montan din provincia Surat Thani, luni după-amiază. La un popas pentru fotografii, tânărul s-ar fi retras câțiva pași pentru a surprinde mai bine panorama cascadei. În acel moment, a pierdut echilibrul și s-a prăbușit în prăpastie, căzând de la o înălțime considerabilă.

Partenera lui Alexis a alertat imediat autoritățile locale, iar echipele de salvare au intervenit cu echipament specializat de alpinism pentru a coborî în zona greu accesibilă. După mai multe minute de căutări, trupul sportivului a fost descoperit între bolovani acoperiți de mușchi, fără semne vitale.

„Turistul și iubita lui au ajuns duminică în Koh Samui. El făcea fotografii la cascadă când a alunecat, a căzut în apă și s-a lovit de stânci, murind pe loc. Iubita lui era prezentă și a fost cea care a alertat poliția. În prezent, ea se află într-o stare de profundă suferință”, a declarat maiorul de poliție Chayut Tulachotikul, reprezentant al secției de poliție din Koh Samui.

Lumea fotbalului este în doliu

„Cu mare tristețe, Clubul de Fotbal Quimper Ergué Armel anunță moartea unui copil al clubului, Alexis Vergos, fiul lui Thierry, antrenorul echipei C de mai mulți ani și voluntar dedicat. Alexis a început fotbalul la Ergué Armel la vârsta de 6 ani. Jucător senior până acum două sezoane, acest pasionat de fotbal venea mereu în weekend să urmărească meciurile echipelor QEAFC. Întregul club își exprimă sprijinul și transmite cele mai sincere condoleanțe lui Thierry, precum și tuturor rudelor și membrilor familiei sale. Armelois pentru totdeauna”, se arată în mesajul publicat de clubul sportiv al tânărului.

