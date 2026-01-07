Acasă » Știri » Doliu în fotbal! Un jucător de doar 22 de ani a murit în vacanță, în timp ce încerca să își facă un selfie

Doliu în fotbal! Un jucător de doar 22 de ani a murit în vacanță, în timp ce încerca să își facă un selfie

De: David Ioan 07/01/2026 | 17:07
Doliu în fotbal! Un jucător de doar 22 de ani a murit în vacanță, în timp ce încerca să își facă un selfie
Doliu în fotbal! Un jucător de doar 22 de ani a murit în vacanță, în timp ce încerca să își facă un selfie. Foto: Pixabay

Un fotbalist francez în vârstă de 22 de ani și-a pierdut viața în timpul unei vacanțe în Thailanda, după un accident produs în timp ce încerca să surprindă un selfie alături de partenera sa.

Tânărul ar fi alunecat pe o porțiune umedă de stâncă, iar prăbușirea i-a fost fatală, potrivit relatărilor martorilor aflați în zonă.

Fotbalist de 22 ani, mort în vacanţă în timp ce încerca să își facă un selfie

Victima, Alexis Vergos, fost jucător al clubului Quimper Ergue-Armel din ligile inferioare ale Franței, vizita celebra cascadă Na Muang 2 de pe insula Koh Samui, o atracție turistică populară din sudul Thailandei.

În momentul tragediei, acesta se afla împreună cu iubita sa, care a scăpat la limită după ce a reușit să se stabilizeze înainte de a cădea în gol.

Cei doi se aflau într-o drumeție pe un traseu montan din provincia Surat Thani, luni după-amiază. La un popas pentru fotografii, tânărul s-ar fi retras câțiva pași pentru a surprinde mai bine panorama cascadei. În acel moment, a pierdut echilibrul și s-a prăbușit în prăpastie, căzând de la o înălțime considerabilă.

Partenera lui Alexis a alertat imediat autoritățile locale, iar echipele de salvare au intervenit cu echipament specializat de alpinism pentru a coborî în zona greu accesibilă. După mai multe minute de căutări, trupul sportivului a fost descoperit între bolovani acoperiți de mușchi, fără semne vitale.

„Turistul și iubita lui au ajuns duminică în Koh Samui. El făcea fotografii la cascadă când a alunecat, a căzut în apă și s-a lovit de stânci, murind pe loc. Iubita lui era prezentă și a fost cea care a alertat poliția. În prezent, ea se află într-o stare de profundă suferință”, a declarat maiorul de poliție Chayut Tulachotikul, reprezentant al secției de poliție din Koh Samui.

Lumea fotbalului este în doliu

„Cu mare tristețe, Clubul de Fotbal Quimper Ergué Armel anunță moartea unui copil al clubului, Alexis Vergos, fiul lui Thierry, antrenorul echipei C de mai mulți ani și voluntar dedicat. Alexis a început fotbalul la Ergué Armel la vârsta de 6 ani. Jucător senior până acum două sezoane, acest pasionat de fotbal venea mereu în weekend să urmărească meciurile echipelor QEAFC. Întregul club își exprimă sprijinul și transmite cele mai sincere condoleanțe lui Thierry, precum și tuturor rudelor și membrilor familiei sale. Armelois pentru totdeauna”, se arată în mesajul publicat de clubul sportiv al tânărului.

CITEŞTE ŞI: Michael Schumacher a murit la 75 de ani. A fost celebrul autor al biografiilor lui Francis Ford Coppola și Eric Clapton

Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la canoe a fost găsit mort în casă. Avea doar 34 de ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Peste cine a dat Gigi Becali în trafic. Abia l-a recunoscut, dar apoi i-a strigat direct: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”
Știri
Peste cine a dat Gigi Becali în trafic. Abia l-a recunoscut, dar apoi i-a strigat direct: “Am pierdut…
Marius Șumudică, o nouă etapă importantă! Ce echipă va antrena
Știri
Marius Șumudică, o nouă etapă importantă! Ce echipă va antrena
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Mediafax
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A fost vandalizată în ultimul hal!
Gandul.ro
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A...
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a...
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Adevarul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu...
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să...
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”
Mediafax
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
Click.ro
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Aglomerat pe DN1 la revenirea din vacanță. Poliția recomandă rute alternative spre București
Promotor.ro
Aglomerat pe DN1 la revenirea din vacanță. Poliția recomandă rute alternative spre București
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Fără numerar după adoptarea euro în Bulgaria: bancomatul din satul cu 650 de locuitori s-a golit repede
go4it.ro
Fără numerar după adoptarea euro în Bulgaria: bancomatul din satul cu 650 de locuitori s-a...
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și când va fi lansat
Go4Games
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și...
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A fost vandalizată în ultimul hal!
Gandul.ro
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A fost vandalizată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Salariu preot 2026. Cât câștigă lunar, în funcție de vechime și poziția ocupată
Salariu preot 2026. Cât câștigă lunar, în funcție de vechime și poziția ocupată
Taxă succesiune 2026. Cum se calculează, de fapt, cât trebuie să plătești la notar
Taxă succesiune 2026. Cum se calculează, de fapt, cât trebuie să plătești la notar
Zodia care râde, dar și plânge în 2026, potrivit Cristinei Demetrescu: Își găsește jumătatea, ...
Zodia care râde, dar și plânge în 2026, potrivit Cristinei Demetrescu: Își găsește jumătatea, dar rămâne fără bani
TEST IQ | Găsiți singura literă „i” pierdută printre cifrele „1” din imagine
TEST IQ | Găsiți singura literă „i” pierdută printre cifrele „1” din imagine
Cine a fost Michael Reagan, fiul cel mare al lui Ronald Reagan. Analistul politic a murit la 80 de ani
Cine a fost Michael Reagan, fiul cel mare al lui Ronald Reagan. Analistul politic a murit la 80 de ani
BANCUL ZILEI | Horoscopul femeilor singure
BANCUL ZILEI | Horoscopul femeilor singure
Vezi toate știrile
×