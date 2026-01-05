Acasă » Știri » Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la canoe a fost găsit mort în casă. Avea doar 34 de ani

De: David Ioan 05/01/2026 | 19:49
Lumea sportului trece prin momente de profundă tristețe după dispariția lui Mikloș Dudaș, fost campion mondial la kaiac-canoe, găsit fără viață în locuința sa în dimineața zilei de luni. Sportivul maghiar avea doar 34 de ani.

Primele informații despre tragedie au fost publicate de presa din Ungaria, care a relatat că Dudás a fost descoperit decedat în apartamentul său din Budapesta. Descoperirea a avut loc în cursul dimineții, iar detaliile privind circumstanțele morții rămân, pentru moment, neclare.

Autoritățile nu au oferit încă date privind cauza decesului și nici nu au precizat dacă există suspiciuni în acest caz. Ancheta se află în desfășurare, iar poliția tratează situația cu maximă atenție.

Miklós Dudás a fost unul dintre cei mai valoroși sportivi ai kaiacului maghiar, cu performanțe remarcabile la nivel internațional. Acesta a devenit campion mondial în 2014, la Moscova, și vicecampion european în 2013, la Montemor-o-Velho, în Portugalia, consolidându-și reputația de sportiv de top.

Confirmarea oficială a decesului a venit și din partea autorităților. Într-un comunicat transmis presei, Poliția din Budapesta a precizat:

„Vă informăm că un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost găsit mort într-un apartament din sectorul 18, pe 5 ianuarie 2026, în jurul orei 11:22. Sediul Poliției din Budapesta a început o anchetă la fața locului”.

La scurt timp, Asociația Maghiară de Kaiac-Canoe a transmis un mesaj de condoleanțe, confirmând pierderea sportivului:

„Cu profundă durere am aflat că, la vârsta de 34 de ani, a încetat din viață Dudás Miklós, caiacist campion mondial și clasat pe locul 6 la Jocurile Olimpice. Sincere condoleanțe familiei, odihnească-se în pace”.

Născut pe 14 aprilie 1991, la Budapesta, Dudás a intrat în lumea sportului de performanță încă din copilărie. Talentul său a fost remarcat rapid, iar rezultatele obținute în competițiile de juniori au anunțat o carieră promițătoare. La seniori, s-a remarcat în probele de sprint pe distanțe scurte, participând și la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, unde a încheiat finala de la K-1 200 m pe locul șase.

Potrivit relatărilor din presa maghiară, poliția a intervenit luni într-un complex rezidențial din sectorul 18 al capitalei, zona fiind izolată pe durata cercetărilor. Martorii au descris momente încărcate de emoție, după ce două femei, considerate rude ale sportivului, au părăsit clădirea în lacrimi.

De-a lungul carierei, Dudás a acumulat un palmares impresionant: două medalii de bronz la Campionatele Mondiale, o medalie de argint și una de bronz la Campionatele Europene, precum și o medalie la Jocurile Europene, ulterior retrasă în urma unui test antidoping pozitiv.

În prezent, ancheta autorităților maghiare continuă, iar poliția a anunțat că va reveni cu informații suplimentare după finalizarea procedurilor oficiale.

