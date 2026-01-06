Michael Schumacher a murit la 75 de ani. A fost celebrul autor al biografiilor lui Francis Ford Coppola și Eric Clapton

Autorul și biograful american Michael Schumacher, recunoscut pentru lucrările sale dedicate unor figuri marcante precum Francis Ford Coppola și Eric Clapton, a încetat din viață la vârsta de 75 de ani.

Informația a fost confirmată de fiica sa, Emily Joy Schumacher, care a precizat că decesul a survenit pe 29 decembrie. Familia nu a făcut public motivul morții.

Emily Joy Schumacher a transmis un mesaj emoționant despre personalitatea tatălui ei, subliniind apropierea acestuia de oameni și pasiunea pentru dialog.

„Tatăl meu era o persoană foarte generoasă cu oamenii. Iubea oamenii. Îi plăcea să vorbească cu oamenii. Îi plăcea să-i asculte. Iubea poveștile. Când mă gândesc la tatăl meu, mi-l imaginez implicat într-o conversație, cu o cafea în mână și cu caietul lui.”

Printre volumele publicate de Schumacher se numără biografii considerate de referință, precum Francis Ford Coppola: A Filmmaker’s Life, Crossroads: The Life and Music of Eric Clapton și Dharma Lion: A Biography of Allen Ginsberg, lucrare dedicată unuia dintre cei mai influenți poeți ai generației Beat.

Emily şi-a caracterizat tatăl ca fiind „un om al istoriei” și „un om bun”, subliniind devotamentul acestuia față de documentare și cercetare.

Fiica autorului a rememorat și modul acestuia de lucru, descriindu-l ca fiind meticulos și atașat de scrisul de mână. Aceasta a povestit că Michael își nota ideile în numeroase carnețele, pe care ulterior le transcria la mașina de scris, un proces ale cărui sunete nu le poate uita.

Totodată, Emily a reiterat admirația pentru felul în care tatăl ei interacționa cu oamenii, repetând:

Într-un interviu acordat Weber State University, Schumacher a explicat procesul din spatele biografiei dedicate lui Coppola.

„I-am admirat munca. Am vrut să scriu o biografie serioasă. Așa că, atunci când a acceptat proiectul, am început brusc să obțin interviuri serioase nu doar cu oameni din familia lui, ci și cu persoane care lucraseră cu el și aveau lucruri foarte interesante de împărtășit.”

Întrebat despre abordarea sa în realizarea biografiilor, autorul a subliniat importanța obiectivității.

„De fapt, prefer să nu intru într-o biografie cu prea multe idei preconcepute. Las povestea să se spună singură. […] Dar dacă intri cu idei preconcepute, ai încerca, cred eu, să modelezi povestea în ceea ce crezi tu. Nu contează ce cred eu; nu contează ce poezii ale lui Allen Ginsberg cred eu că sunt mari sau nu. Asta nu e treaba mea. Treaba mea era să-l prezint pe Allen cât mai bine, ca om și ca poet.”

Pe lângă biografiile dedicate unor personalități culturale, Schumacher a explorat și alte domenii, scriind despre istoria sportului în Mr. Basketball: George Mikan, the Minneapolis Lakers & the Birth of the NBA, despre industria benzilor desenate în Will Eisner: A Dreamer’s Life in Comics, precum și despre marile dezastre maritime, un subiect pe care l-a documentat în detaliu.

Michael Schumaher s-a născut în Kansas, dar și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Kenosha, Wisconsin. A studiat științe politice la Universitatea din Wisconsin-Parkside, însă, conform fiicei sale, acesta nu a absolvit, lipsindu-i un singur punc credit pentru a-şi finaliza studiile.

