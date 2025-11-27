Acasă » Știri » S-a aflat ce s-ar întâmpla dacă un om ar cădea într-o gaură neagră: „Sfâșiat de întuneric”

S-a aflat ce s-ar întâmpla dacă un om ar cădea într-o gaură neagră: „Sfâșiat de întuneric”

De: David Ioan 27/11/2025 | 12:31
S-a aflat ce s-ar întâmpla dacă un om ar cădea într-o gaură neagră: „Sfâșiat de întuneric"
Cercetătorii au descoperit cea mai mare gaură neagră din Calea Lactee/ Sursa foto: Pixabay

Găurile negre sunt considerate cele mai misterioase și puternice obiecte din Univers. Acestea se găsesc în centrul fiecărei galaxii mari, inclusiv al Căii Lactee, și influențează modul în care se formează stelele.

Puterea uriaşă a acestora continuă să atragă atenția oamenilor de știință și a celor curioși. Fizicianul Jonas Enander vorbește despre aceste enigme în noua sa carte, Facing Infinity: Black Holes and Our Place on Earth (2025).

Ce se întâmplă dacă un om cade într-o gaură neagră

Aceasta combină explicații științifice cu povești din istorie, de la primul observator care a surprins imaginea unei găuri negre, până la descoperiri din timpul Primului Război Mondial.

Cartea începe cu un scenariu șocant: un astronaut care cade într-o gaură neagră. La început, lumina îl orbește și nu mai știe unde e „sus” sau „jos”. Întunericul devine o barieră totală şi nimic nu poate scăpa din interiorul unei găuri negre, nici materie, nici informație.

Pe măsură ce se apropie, corpul lui este tras și întins de forța gravitațională. Moleculele și chiar ADN-ul sunt distruse într-o fracțiune de secundă. În jur, stelele par deformate și apar inele de lumină, dar toate aceste imagini nu mai contează: odată trecut de „orizontul evenimentelor”, nu mai există drum înapoi.

Sfâșiat de întuneric

În centrul găurii negre se află singularitatea, un punct infinit de dens unde timpul și spațiul dispar. Indiferent cât de mare este gaura neagră, finalul este același: nimeni nu poate supraviețui. Astronautul este absorbit complet, fără să lase vreo urmă.

Descrierea lui Enander arată cât de fascinant și înfricoșător poate fi acest fenomen cosmic, descriindu-l ca o călătorie unică, dar cu un sfârșit inevitabil. Pentru cititor, această situație ipotetică nu este doar un exercițiu de imaginație, ci o modalitate de a înțelege cât de fragile sunt limitele cunoașterii umane atunci când se confruntă cu cele mai extreme fenomene din Cosmos.

