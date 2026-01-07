Acasă » Știri » Taxă succesiune 2026. Cum se calculează, de fapt, cât trebuie să plătești la notar

Taxă succesiune 2026. Cum se calculează, de fapt, cât trebuie să plătești la notar

De: Anca Chihaie 07/01/2026 | 17:01
Taxă succesiune 2026. Cum se calculează, de fapt, cât trebuie să plătești la notar
În anul 2026, succesiunea rămâne o etapă esențială pentru moștenitorii din România care doresc să intre în legalitate cu bunurile lăsate de o persoană decedată. Aceasta reprezintă procesul juridic prin care drepturile, bunurile și obligațiile unei persoane trec către moștenitorii săi, fie pe baza unui testament, fie conform regulilor succesiunii legale prevăzute de Codul Civil.

Succesiunea include atât bunuri mobile și imobile, cât și conturi bancare, valori sau alte active de patrimoniu. Procesul este strict reglementat, iar neîndeplinirea formalităților poate împiedica înscrierea moștenitorilor ca proprietari legali, afectând dreptul de dispoziție asupra bunurilor moștenite. În absența unui testament, moștenirea se împarte conform cotei legale, stabilită prin lege în funcție de gradul de rudenie.

Toate costurile generate de procedura succesiunii revin moștenitorilor. Acestea includ, în principal, onorariul notarului public pentru întocmirea actelor succesorale, taxele de stat asociate procedurii, precum și eventualele taxe de intabulare în Cartea Funciară, dacă succesiunea implică imobile. În cazul în care există mai mulți moștenitori, cheltuielile se împart proporțional cu cotele succesorale, iar dacă există un singur moștenitor, acesta suportă integral costurile.

Onorariile notariale nu sunt fixe și se calculează în funcție de valoarea totală a masei succesorale. Sistemul aplicat în 2026 este progresiv, pe baza grilelor notariale oficiale, astfel încât pentru mase succesorale mai mici se aplică un procent minim din valoare, iar pentru valori mai mari, procentul scade gradual pe tranșe succesive. Această metodă permite o corelare între valoarea moștenirii și costurile asociate. Practic, fiecare notar poate aplica ușoare variații în limitele legale, ceea ce poate conduce la diferențe minore între birouri notariale.

Un aspect important al legislației actuale îl reprezintă scutirea de impozit de succesiune pentru moștenitorii care finalizează procedura în termen de doi ani de la deces. În această situație, nu se datorează impozit pentru bunurile imobile preluate, ceea ce poate reduce considerabil costurile pentru moștenitori. În cazul în care procedura se prelungește peste acest termen, se aplică un impozit de 1% din valoarea imobilelor incluse în masa succesorală. Această prevedere a fost menită să încurajeze finalizarea rapidă a formalităților legale și să simplifice procesul de transfer al proprietății.

Estimările pentru onorariile notariale în 2026 variază în funcție de valoarea totală a masei succesorale. Pentru bunuri cu o valoare mai redusă, se aplică un procent minim, iar pe măsură ce valoarea crește, se folosesc tranșe progresive pentru calculul onorariului. De asemenea, pentru imobile, pe lângă onorariul notarului, moștenitorii trebuie să ia în calcul și taxa de intabulare, care reprezintă un procent mic din valoarea proprietății. Aceste taxe contribuie la oficializarea proprietății în Cartea Funciară și permit moștenitorilor să dispună legal de bunurile primite.

