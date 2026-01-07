Acasă » Știri » Zodia care râde, dar și plânge în 2026, potrivit Cristinei Demetrescu: Își găsește jumătatea, dar rămâne fără bani

De: Alina Drăgan 07/01/2026 | 16:50
Începutul de an este unul intens din punct de vedere astral, cu multe mutări importante. Anul 2026 se anunță un an bun, cu multe realizări, însă nu lipsesc nici momentele de cumpănă. Zodiile sunt testate din plin, iar pentru unii nativi 2026 vine atât cu momente de glorie, cât și cu dezamăgiri. Care este zodia care își găsește jumătatea, dar rămâne și fără bani?

Prima luna din an nu este deloc liniștită pentru unele semene zodiacale, iar deciziile luate acum pot avea urmări pe termen lung. Potrivit previziunilor făcute de Cristina Demetrescu, un semn zodiacal se află într-o perioadă de tranziție. Pentru acești nativi urmează atât vești bune, cât și proaste.

Contextul astral al începutului de an este dominat de influențe puternice și nu mai este loc de compromisuri sau amânări. Planete precum Marte, Saturn și Pluto pun presiune pe deciziile profesionale. Acești nativi trebuie să fie chibzuiți și să acorde atenție modului în care își gestionează finanțele.

„Pentru Pești, anul este bun, mai ales până pe 14 februarie, cât timp Saturn se află încă în zodia Peștilor. Această perioadă este dedicată concluziilor și lecțiilor extrase din trecut. Ulterior, este nevoie de prudență în investiții.

Nu sunt recomandate deciziile impulsive, fie că este vorba despre credite sau alte angajamente financiare. În schimb, anul este foarte favorabil din punct de vedere sentimental. Dragostea este aproape și merită căutată cu deschidere”, spune Cristina Demetrescu.

De asemenea, anul 2026 se anunță unul excelente pentru Pești din punct de vedere sentimental. Pentru acești nativi dragostea este aproape, iar Peștii își pot întâlni sufletul pereche. Tot ce au de făcut este să fie deschiși și să nu mai fugă de angajamente.

Anul 2026 este bun pentru Pești, însă asta nu înseamnă că acești nativi o să fie ocoliți de încercări. O să aibă și ei parte de câteva obstacole, însă nimic peste care nu pot trece, mai ales dacă își doresc cu adevărat. Peștii trebui să rămână focusați pe obiectivele lor și o să termine anul în glorie.

