TEST IQ | Găsiți singura literă „i” pierdută printre cifrele „1” din imagine

De: David Ioan 07/01/2026 | 16:23
CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi o iluzie optică de-a dreptul ingenioasă! În imagine se poate observa o grilă plină cu cifra 1, însă printre ele se ascunde o singură literă „I”, camuflată perfect. Doar cei cu o vedere extrem de ageră, de tip „ochi de șoim”, o pot depista. Ești pregătit pentru această provocare amuzantă și solicitantă?

Puzzle-urile vizuale bazate pe litere și cifre ascunse sunt incredibil de satisfăcătoare, tocmai pentru că par banale până când începi să le rezolvi. În acest exercițiu, ai în față o grilă ordonată, alcătuită exclusiv din cifra 1.

Găsiți litera ascunsă printre cifre

La o privire rapidă, totul pare uniform, aproape ca un cod informatic perfect aliniat. Totuși, undeva printre aceste caractere identice se ascunde o literă „I”, gata să fie descoperită. Dificultatea vine însă din cauza faptului că cifra 1 și litera I sunt aproape identice ca formă. Ambele sunt linii verticale, cu aceeași înălțime, ceea ce îți poate păcăli cu ușurință creierul și ochii.

Repetiția constantă a aceluiași simbol îți poate obosi privirea, iar aici se vede cu adevărat cât de atent ești la detalii. Poți identifica litera ascunsă sau vei ceda, asemenea celor 99% dintre oameni?

Dacă simți că ochii obosesc, fă o clipire scurtă și reia căutarea de unde ai rămas. Modelele repetitive pot fi înșelătoare chiar și pentru cei cu vedere excelentă.

Continuă să cauți. Timpul trece repede. Ai găsit litera ascunsă?

Ai reuşit să găseşti litera ascunsă?

Iar acum, momentul adevărului: ai reușit să identifici litera „I”? Dacă da, felicitări – faci parte din categoria celor care pot observa detalii pe care majoritatea le ignoră. Dacă nu, nu te descuraja. Aceste teste sunt menite să îți dezvolte agilitatea vizuală și să îți antreneze mintea.

Pentru cei care încă nu au descoperit răspunsul, oferim soluția:

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

CITEŞTE ŞI: Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 2 + 73 = 21

Test de inteligență | Poți vedea unde se ascunde numărul 28 printre multitudinea de 82, în doar 5 secunde?

