Ovidiu Ţăran si Ioana Maria Clonţa s-au cunoscut în primii ani de liceu, iar de atunci cei doi au rămas împreună. S-a îndrăgostit de el încă de la prima vedere, iar de la momentul întâlnirii, nu a mai durat mult până ce ei au devenit un cuplu. Acum, sunt un cuplu atat in viata de zi cu zi, cat si pe scena. Pasiunea adolescentina s-a transformat intr-o iubire trainica, dovada fiind faptul ca au hotarat sa faca nunta dupa o relatie de mai bine de 8 ani.

Cei doi artisti de muzica populara nu au uitat nimic din primele lor întâlniri, din emoţia trăită în acele momente cu adevărat speciale. Ovidiu este „bărbatul vieţii ei” şi nu trece zi în care să-i nu-i spună cât de mult îl iubeşte, iar el să o sărute la fel ca în fiecare zi. Ovidiu Ţăran si Ioana Maria Clonţa s-au cunoscut in liceu, in clasa a 9-a, insa au inceput o relatie de iubire abia in clasa a 10-a atunci cand el a facut primul pas, iar de atunci sunt de nedespartit.

„De mici copii am avut amândoi înclinații spre muzica și o dorința intensa de a cânta, iar susținuți de către către părinți am reușit sa urmam școala populară de arte Augustin Bena din Alba Iulia amândoi făcând parte din diferite ansambluri artistic . Prima noastră întâlnire a avut loc la liceul de muzica din Alba Iulia, liceu la care noi studiam muzica. In primul an de liceu am avut o relație de colegialitate an in care am început sa ne cunoaștem mai bine.

La începutul clasei a-X-a am început sa fim mult mai atrași unul fata de celălalt. Fiecare dintre noi ne doream sa avem o relație împreuna dar nu ne-am mărturisit sentimentele unul fata de celelalt. Eu am început sa fac anumite gesturi la școala prin care ea sa își dea seama ca o plac. Intr-o seara primesc un telefon din parte ei rugându-ma sa ii dau orarul pentru a doua zi spunând ca nu îl mai are.

A doua zi seara m-a luat prin surprindere cu un telefon spunându-mi același lucru, ca a pierdut orarul. După cele doua convorbiri mi-am dat seama ca defapt nu era problema orarul ci faptul ca ea ma place. După câteva zile am decis sa ii propun o întâlnire la care eu era hatarat sa o întreb dacă își dorește o relație cu mine.

Aceasta întâlnire a avut loc intr-o zi de vineri iar răspunsul la întrebarea mea de a avea o relație împreuna a venit după câteva zile, ea spunându-mi …. o sa îți spun luni. Am așteptat cu emoție răspunsul ei tot weekendul iar luni am avut surpriza ca ea sa spun îmi doresc o relație cu tine. De atunci am început sa avem și o relație de cuplu pe lângă cea de colegi”, povesteste Ovidiu Ţăran.

Acum, cei doi formeaza un cuplu de succes nu doar in viata de zi cu zi, ci si pe plan muzical! De 2 ani cei doi canta impreuna la diferite evenimente. In prezent, Ovidiu si Ioana Maria sunt absolvenți cu diploma a Academiei de Muzica Gheorghe Dima din Cluj Napoca.

„La evenimente amândoi activam in formații diferite, iar după doi ani de relație am hotărât sa formam un cuplu și pe plan muzical. După terminarea liceului de muzica din Alba Iulia am continuat studiile amândoi la Academia de muzica Gheoghe Dima din Cluj Napoca, an in care noi am început sa cântam împreuna și sa înființăm propria formație muzicală. Pe tot parcursul facultății am onorat evenimentele pe care le avem cu formația dedicându-ne in întregime atat muzicii cât și școlii.

Momentan suntem absolvenți cu diploma a Academiei de Muzica Gheorghe Dima, iar viața noastră continua ca fiind o poveste de iubire continua la care protagoniștii suntem noi doi. Iubim tot ceea ce este frumos iar cu ajutorul lui Dumnezeu suntem siguri ca vom reusi sa realizam lucruri frumoase pe plan personal cât si muzical. Pentru noi familia și muzica înseamnă totul”, ne-au povestit Ovidiu Ţăran si Ioana Maria Clonţa.

Dupa 8 ani de relatie, cei doi artisti sunt pregătiţi să facă si pasul cel mare: nunta! Isi vor unii destinele in fata lui Dumnezeu in 2019, atunci cand vor avea o nunta mare, cu multi invitati dragi si colegi de breasla. „Anul 2019 va fi anul in care noi ne vom unii destinele in fata lui Dumnezeu. Așteptăm cu nerăbdare acest moment fiind unul foarte important. Nunta noastră va avea loc la Alba Iulia, fiind o nunta cu mulți invitați iar tot ceea ce tine de partea culinara, distractie și buna dispoziție vom avea grija sa nu lipsească. Suntem foarte nerăbdători sa ne vedem visul realizat, acela de a forma o familie fericita și împlinita”, au declarat cei doi artisti din Ardeal.

Ovidiu Ţăran a urcat pe scenă la vârsta de 9 ani, pe vremea când făcea parte din Ansamblul „Plăişorul” din Săliştea. De atunci, muzica a devenit o permanentă în viaţa sa. Învăţătorul din satul bunicilor l-a învăţat să cânte la acordeon, iar mai apoi a început să studieze orga cu Cristi Şuşman în cadrul Palatului Copiilor din Alba Iulia. Ioana a făcut parte din prima generație de Muguri de tezaur a județului Alba.