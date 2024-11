Ozana Barabancea, declarații neașteptate despre relația fiului ei cu fosta lui Florin Ristei: ”Există soacră bună?!”

Ozana Barabancea are cu ce să se mândrească! Vedeta a făcut primele declarații despre relația pe care fiul ei, Andrew Barabancea, o are cu Naomi Hedman. Ce părerea are despre povestea de dragoste pe care o trăiesc cei doi tineri? Ce frumos l-a descris pe băiatul ei!

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că Naomi Hedman și-a găsit fericirea și liniștea în brațele lui Andrew Barabancea, după ce ea și Florin Ristei au decis să se despartă și să meargă pe drumuri separate în viață. Ozana Barabancea a rupt tăcerea! Vedeta nu a vrut să spună prea multe despre realația celor doi și consideră că ar fi ideal ca fiul ei să răspundă la întrebările legate de viața lui personală.

Ozana Barabancea îi îndeamnă pe curioși să se uite pe contul de Instagram al fiului ei. Orice mamă se bucură pentru fericirea copilului ei, iar vedeta nu are decât cuvinte de laudă la adresa lui Andrew Barabancea și se mândrește că este „foarte talentat”.

„Andrew este foarte talentat, poți să-l întrebi pe el de viața lui. Nu pot să spun nimic, uită-te pe Instagramul lui”, a spus Ozana Barabancea.

Ozana Barabancea, despre rolul de soacră

Nu putem să nu aducem în discuție faptul că Ozana Barabancea a fost întrebată dacă între fiul ei și Naomi Hedman este o relație stabilă. La fel ca și în declarația de mai sus, vedeta a preferat să nu dea un răspuns foarte concret. Cu toate acestea, spune că este „cea mai bună soacră din lume”.

„Mă, să-i placă lui, asta e important. Eu sunt cea mai bună soacră din lume, daca și încep lista: 1, 2, 3, 4… Există soacră bună pe pământul ăsta?! Explică-mi și mie”, a mai spus vedeta.

Ozana Barabancea nu se bagă atunci când vine vorba de alegerile pe care le face și a punctat faptul că este important ca lui să îi placă partenera de lângă el. Rămâne de văzut dacă îndrăgostiții își vor face planuri mărețe de viitor.

