Ozana Barabancea, din nou pe mâna medicilor: ”Vreau să am un beach body!”

Ozana Barabancea a slăbit spectaculos, dar șirul transformărilor continuă! Vedeta vrea neapărat să aibă niște forme de invidiat așa că va trece, din nou, pragul medicilor esteticieni.

A slăbit 42 de kilograme, iar din cauza surplusului de piele Ozana Barabancea va fi nevoită să treacă, din nou, pragul medicilor esteticieni. (CITEȘTE ȘI: OZANA BARABANCEA, RESTRICȚII DURE DUPĂ OPERAȚIILE ESTETICE: “NU AM VOIE SĂ MĂ SPĂL TREI SĂPTĂMÂNI ȘI…” DECIZIA LUATĂ ÎNAINTE SĂ SE TUNEZE)

”Am să mă duc la doamna doctor şi am să vorbesc despre operaţia resturilor rămase nefolosite. Deci mai am de treabă. M-am gândit să-mi aranjez bustul, să-mi aranjez toate astea şi vreau să am un beach body. Pentru că am surplus de piele şi pentru că am un bust generos – toată viaţa mea am avut un bust generos, cu care m-am mândrit – acum vreau să mai ajustez, vreau să fiu proaspătă, nouă, scoasă din cutie. (…) Am făcut un an de la operaţie şi va trebui să-mi ajustez pe ici, pe colo nişte lucruri. Am să-mi sacrific această vară, pentru că încep filmările la „Te cunosc de undeva” şi, până încep filmările, vreau să fiu sexy.”, a mărturisit Ozana Barabancea în cadrul unei emisiuni TV.

Ozana Barabancea n-a renunțat la dulce

A slăbit spectaculos, dar Ozana Barabancea nu a renunțat la dulce! (CITEȘTE ȘI: LA UN AN DE CÂND ȘI-A TĂIAT STOMACUL, OZANA BARABANCEA A FĂCUT ANUNȚUL: “ESTE UN DRUM GREU, DE AZI RENUNȚ…“)

"Sunt persoane care au crezut doar în operaţie şi atât. Nu ajunge! De trei ori pe zi mănânc, din 5 în 5 ore, n-am renunţat la dulce, dar un an de zile am mâncat proteină animală. Acum am renunţat şi la proteină animală, mănânc peşte, fructe de mare, dar nu mai mănânc ouă, brânză – pentru că ţin post şi pentru că mănânc acum avocado. (…) Am dat jos până acum 42 de kilograme.", a mărturisit Ozana Barabancea în cadrul unei emisiuni TV.

Câte kilograme are Ozana Barabancea în prezent

Vedeta are 72 de kilograme și, la o înălțime de 1,71m, ea își dorește să mai dea jos încă cinci kilograme. Abia atunci, spune Ozana Barabancea, lupta cu kilogramele în plus se va încheia. Și atunci va putea purta rochia de la aniversarea de 30 de ani. Anul trecut, atunci când a făcut operația, avea mai mult de 110 kilograme. Ozana Barabancea și-a făcut o intevenție de micșorare a stomacului pe 20 iunie 2017. Cu ajutorul unei diete și mult sport, artista a slăbit peste 40 de kilograme.