Ozana Barabancea, restricții dure după operațiile estetice: “Nu am voie să mă spăl trei săptămâni și…” Decizia luată înainte să se tuneze

Ozana Barabancea "a bifat" în această seară în emisiunea "Răi da' buni" ultima apariție la TV înainte să intre în sala de operații, unde o echipă de specialiști îi vor remodela bustul și talia. Jurata de la Te cunosc de undeva!" e tare mândră de transformarea ei de anul trecut până în prezent și nu pune la suflet răutățile pe care le spun cei din jur la adresa ei. Mai mult, pentru aceștia, vedeta a avut câteva declarații acide. La un moment dat, ea a primit o provocare extrem de îndrăzneață din partea lui Mihai Morar și a acceptat.

În vârstă de 48 de ani, Ozana Barabancea se va opera peste mai bine de o săptămână, pe 9 iulie. În timpul interviului, vedeta a dezvăluit câteva dintre interdicțiile dure pe care le are după intervențiile estetice. Printre acestea se numără aceea că nu are voie să facă duș timp de trei săptămâni sau să conducă.

“Filmaţi-mă cât sunt de superbă! Ce avea Brazilia o să am şi eu! Pe mine mă va durea fizic, dar pe alții îl vor durea pizma. Da, simt… (…). Acum unii spun că sunt prea slabă. (…). Mamă, dintr-o grăsană, ai ajuns o silfidă. (…). Aveam diagnosticul de aproape obezitate morbidă. (…). Simt deja, dar mai simt că am un zâmbet permanent în colţul gurii şi nu mă mai deranjează. Îi privesc cu o oarecare compasiune. La mâini nu este atârnată absolut deloc, dar sunt zone ale corpului. Încă am pielea bunicică spun eu. Vrea şi mai bine şi mai ferm. O fac pur şi simplu pentru mine. Degeaba ai talent şi voce, dacă nu ai perseverenţă.

Vreau să mă operez chiar de ziua surorii mele, chiar pe 9 iulie. Pe tușă voi sta trei săptămâni, nu voi conduce, nu voi sta la soare, nu voi avea timp să fac baie, ne vom spăla pe aici, pe acolo, voi purta un corset special. De asta vreau să o fac pe 9 iulie pentru că încep filmările la «Te cunosc de undeva!» în august şi vreau să fiu superbă. Am primit nişte poze de la nişte doamne operate am rămas aşa: «Whaaat?» (n.r.: Ce?!) Pielea este extraordinar de întinsă. O să am şi nişte sâni… (…)Am luat binecuvântare de la preot ca să mă pot opera. (…).”, a declarat Ozana Barabancea în cadrul emisiunii “Răi da’ buni”.

Ozana Barabancea, provocată să pozeze în costum de baie la 49 de ani și după operația la sâni

Ozana Barabancea va împlini 49 de ani pe 20 august. Și… provocată de Mihai Morar, ea a mărturisit că este dispusă să facă un pictorial după ce se tunează. Există însă două condiții: să primească binecuvântarea din partea duhovnicului, iar a doua se referă la faptul că nu ar fi dispusă să facă publice imaginile din timpul ședinței foto.

“Curaj aș avea, dar trebuie să am dezlegare și de la preot. (…). Este o provocare, dar poate că o voi face, dar o voi păstra pentru mine.”, a mai spus jurata de la “Te cunosc de undeva!”.

Câte kilograme are Ozana Barabancea în prezent

Vedeta are 72 de kilograme și, la o înălțime de 1,71m, ea își dorește să mai dea jos încă cinci kilograme. Abia atunci, spune Ozana Barabancea, lupta cu kilogramele în plus se va încheia. Și atunci va putea purta rochia de la aniversarea de 30 de ani. Anul trecut, atunci când a făcut operația, avea mai mult de 110 kilograme.

Ozana Barabancea, transformare radicală după ce și-a tăiat stomacul

Ozana Barabancea și-a făcut o intevenție de micșorare a stomacului pe 20 iunie 2017. Cu ajutorul unei diete și mult sport, artista a slăbit peste 40 de kilograme.