Ozana Barabancea, doar în bustieră, rupe în două sala de sport la 50 de ani!

Ozana Barabancea a trecut prin schimbări drastice în ultimii ani și a ajuns să arate exact așa cum și-a dorit dintotdeauna. Acum este suplă și foarte sigură pe ea. Chiar și după ce a reușit să scape de toate kilogramele nedorite, Ozana nu renunță încă la regim, diete și sport, iar acum nu se sfiește să se fotografieze în ipostaze mai… îndrăznețe.

După operația de micșorare a stomacului, Ozana Barabncea nu s-a oprit și a continuat seria îmbunătățirilor de ordin estetic. Vedeta a ajuns din nou pe mâinile medicilor, după ce a decis să își facă intervenții chirurgicale pentru micșorare de bust și ridicare. (VEZI ȘI: OZANA BARABANCEA, PRIMA APARIȚIE DUPĂ CE ȘI-A MICȘORAT SÂNII. LUMEA A CREZUT CĂ NU VEDE BINE)

“Eu acum mi-am făcut micșorare de bust și ridicare. Am făcut, de fapt, trei operaţii într-una. Operaţia a durat cinci ore, am găsit o sculptoriţă în piele. Mi-au scos de pe burtă vreo 5 kilograme de grăsime pe care au aruncat-o, iar această procedură este foarte dureroasă. Am o tăietura de jur împrejur, se cheamă lifting circular. Mi-a luat grăsimea de pe şolduri şi mi-a pus-o ca pe o paturică si am ajuns să am şi fese, eu care nu am avut în viata mea fese, apoi am ţinut neapărat să-mi facă la ochi blefaroplastia pentru că vedeam la prim plan cum ochiul drept are o pleoapă care cade oarecum peste gene”, a mărturisit artista în cadrul unei emisiuni TV.