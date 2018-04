Ozana Barabancea, gest emoționant în Vinerea Mare. Imaginea și rândurile scrise de vedetă i-au făcut pe mulți să plângă

Astăzi, într-o zi importantă pentru creștinii ortodocși, Oana Barabancea a impresionat mii de oameni, după ce a făcut o postare pe o rețea de socializare. Rândurile scrise de artistă, dar mai ales imaginea făcută publică nu au fost alese întâmplător. Prietenii virtuali au înroșit butonul de like și au distribuit mesajul emoționant al juratei de la „Te cunosc de undeva!”.

Vinerea Mare, cunoscută drept „Vinerea Paştilor”, „Vinerea Seacă”, „Vinerea Patimilor”, este o zi de mare doliu a întregii creştinătăţi, pentru că în această zi a fost răstignit şi a murit Mântuitorul lumii, Iisus Hristos. Ozana Barabancea este una dintre vedetele de la noi care are o relație specială cu Dumnezeu și merge des la biserică. Acesta este unul dintre motivele pentru care azi, ea a postat pe pagina oficială de Facebook o poezie creștină scrisă de Costache Ioanid. Versurile au fost însoțite de o icoană în care apare Fecioara Maria în timp ce Îl ține în brațe pe Pruncul Iisus.

„Stergarul

de Costache Ioanid

La cina cea de Paste, in camera de sus,

inconjurat de-apostoli, S-a asezat Iisus.

Se revarsa din sfesnic o galbena lumina

pe azimile calde, pe mielul…fara vina…

Era placut prilejul. Si toate pregatite.

Dar vai, uitase gazda o sluga a trimite,

un rob sau o copila, ca, dup-a vremii lege,

cureaua de pe glezne pe rand sa le-o dezlege,

sa le aline talpa de colbul de pe drum.

Si-acum cei doisprezece, sfielnic oarecum,

se intrebau in cuget: Cum vom sedea la ruga?

Sau cine isi va pune stergarul cel de sluga?

O, iata-i cum se-ncrunta, privind cu tulburare

cand vasele cu apa, cand praful pe picioare.

Si Duhul ii intreaba, in fiecare zboara:

-N-ai vrea sa-ti pui tu, Petre, stergarul asta seara?

-Chiar eu?…Nu sade bine. Eu doar sunt mai batran.

-Dar tu? Tu cel mai tanar? – Eu stau langa Stapan…

-Dar tu? intreaba Duhul acuma pe Andrei.

-Chiar eu?…Sunt cel din urma la Domnul dintre ei?

-Dar tu ce tii doar punga? – Eu am facut de-ajuns.

Am cumparat merinde si mielul l-am strapuns…

-Tu, Toma, nu vrei oare sa fii tu cel ce spala?

-Sunt trist. Se lupta-n mine o umbra de-ndoiala…

-Dar tu, Matei? Tu, Filip? Dar tu, Tadeu? Dar tu…?

Si-n fiecare cuget raspunsul a fost Nu. (…)”, a scris Ozana Barabancea pe pagina ei de Facebook.

