Ozana Barabancea se confruntă cu probleme după ce a slăbit: ”Mi s-a micșorat…”

Foarte multă lume a apreciat trasnformarea Ozanei Barabancea după ce a reușit o transformare spectaculoasă! Ea a reușit să slăbească peste 40 de kilograme, însă nimeni nu știe ce viață de calvar trăia înainte din cauza surplusului de kilograme. Iar acum se confruntă cu altă problemă.

Ozana Barabancea și-a micșorat stomacul în urmă cu un an, iar de atunci a slăbit peste 40 de kilogramele. Rezultatele sunt cu adevărat spectaculoase, dar jurata de la „Te cunosc de undeva" încă nu este pe deplin mulțumită de cum arată. Recent, vedeta a mai făcut o operație de remodelare în zona abdomenului. Însă acum se confruntă și cu o altă problemă!

”Împletim utilul cu plăcutul. Un acccesoriu care era doar pentru vedere, cândva, acum e un accesoriu la modă. Îmi plac culorile, că-mi îmbracă bine formatul feței. Mă simt utilă, frumoasă, cum trebuie să se simtă orice femeie. De când am slăbit, e o problemă: mi s-a micșorat ovalul feței. Dar nu renunț la ochelari. Toți sunt progresivi și, chiar dacă sunt de soare, au și dioptrii. Mă simt foarte bine, toată lumea îi admiră. Nu contează că am deja 50 de perechi. Când văd un model interesant, care să-mi îmbrace bine fața, îl iau. Și la «Te cunosc de undeva!» folosim ochelari de soare, sunt necesari pentru transformări”, a declarat Ozana Barabancea pentru Libertatea.

Ozana Barabancea, despre operația de micșorare a stomacului

Ozana Barabancea a mărturisit, atunci când a apelat la intervenția chirurgicală, că a fost un act de curaj din partea ei. Vedeta a dezvăluit și motivul pentru care s-a îngrășat foarte mult.

„Cred că m-am îngrăşat pe fond nervos. Este un act de mare curaj, pe care nu credeam că pot să-l fac. Eu sunt sănătoasă tun, dar nu eram mobilă, nu puteam să fac mai nimic, să mă joc cu copiii mei. Eu fac de patru luni sport de patru ori pe săptămână, dar nu am dat jos cât am vrut eu, iar mâncatul ăsta compulsiv nu m-a ajutat deloc. Acum am să beau trei săptămâni lichide, supe strecurate, ceaiuri. Dacă puteţi să credeţi, am savurat linguriţă cu linguriţă un iaurt de băut. Am spus adio tuturor băuturilor acidulate. Eu oricum nu prea beau nici alcool”, a spus Ozana, la puțin timp după operație.