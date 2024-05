(P) Idei de prime pentru angajații afacerii tale

Acest articol este probabil unul interesant în general, fiindcă vorbește despre cadouri pentru oameni mari, dar este de interes special pentru deținătorii de afaceri care vor să le pregătească angajaților o atenție și o dovadă de apreciere. Cel mai ușor e să oferi aceste cadouri sub forma unor prime, iar în ultima vreme cea mai populară metodă de a oferi astfel de bonusuri e prin intermediul cardurilor cadou.

Aceste carduri sunt create de companii care au parteneriate cu sute de magazine fizice și online, iar cei care primesc cardurile cadou au acces la o anumită sumă de bani pe care o pot consuma pentru articole din acele magazine. Citind mai departe, vei da de câteva game de articole pe care le poți include, prin intermediul cardurilor cadou, în primele pentru angajații tăi.

Ce categorii de cadouri le-ar plăcea angajaților să primească?

Unele din cele mai dorite categorii de cadouri sunt produsele din librării, fie ele cărți sau alte articole culturale precum albumele unor trupe consacrate sau produse personalizate cu referințe artistice. Multe companii ce oferă astfel de carduri au parteneriate cu genul acesta de librării, însă dintre ele se remarcă cardurile pentru angajați, fiindcă în ele pot fi încărcate de către angajator sume diverse. Această sumă poate fi utilizată de angajat pentru a-și procura lectura preferată, dar și cadouri din librărie pentru cei dragi, precum enciclopedii pentru copii sau o cană personalizată etc.

Alt tip de cadou la care angajații pot avea acces prin diverse carduri sunt intrările la centre de well being, cum ar fi bazine de înot, saloane de îngrijire, spa-uri, saloane de masaj, săli de fitness sau centre de yoga. Accesul prin intermediul cardului poate fi garantat sub forma unui număr fix de intrări anuale ori sub forma unui abonament pe o perioadă mai scurtă de timp, de obicei o lună.

Probabil că cele mai căutate tipuri de articole ce se pot achiziționa cu un card de cadouri sunt cele vestimentare. Din fericire, aceste carduri permit cumpărăturile din aproape toate magazinele populare de îmbrăcăminte, astfel că angajații vor putea să își însușească cadoul cu prima vizită la mall, ori după o căutare exhaustivă pe site-urile online ale magazinelor.

În final, e important de menționat faptul că suma alimentată în cardurile cadou este arbitrară și cel care o alege ești tu. Deci, cardurile nu vin cu sume setate în avans, hotărârea bugetului de pe fiecare card revenind celui care comandă cardurile, în general deținătorul afacerii. De asemenea, cardurile pot rămâne în posesia angajaților și astfel le poți alimenta și cu alte ocazii, cum ar fi ziua de naștere a unuia dintre ei, ori venirea sărbătorilor de iarnă.

