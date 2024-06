(P) România participă la concursul internațional de siguranță rutieră de la Paris prin proiectul Fundației TotalEnergies – “Ora de Educație Rutieră – Via Creative”

Într-o lume în care siguranța rutieră este o prioritate, proiectul „Ora de Educație Rutieră – Via Creative” continuă să marcheze drumul spre o educație rutieră mai inovatoare și captivantă pentru copiii din ciclul primar. În acest an școlar, proiectul aduce beneficii directe și impactează viața a peste 6000 de elevi prin intermediul programului “Ora de Educație Rutieră – Via Creative”.

TotalEnergies Global Services, în parteneriat cu Asociatia EDIT, vizează prin acest proiect ambițios educarea a 6000 de elevi din 30 de școli, din București și din localitățile Cristian, Brașov și Ozun, Covasna. Mai mult, organizatorii au integrat și un concurs de desene.

Fiecare clasă participă la proiect prin realizarea unui poster colectiv, iar un poster câștigător este desemnat în fiecare școală, urmând ca cel mai bun dintre aceștia să fie premiat la Gala din 20 iunie. Posterul ales va reprezenta România la concursul final internațional de siguranță rutieră de la Paris în luna noiembrie.

Despre noul proiect de educație rutieră, Matei Popilian, project manager “Ora de Educație Rutieră – Via Creative” în cadrul TotalEnergies Global Services Bucharest, spune: “Eu nu am învățat educație rutieră în școală și nici nu o consideram prea importantă; dar astăzi realizez că siguranța pe stradă este crucială în România, unde avem cele mai periculoase șosele și suntem campioni la numărul anual al accidentelor rutiere în Europa. ’Siguranța pe primul loc’ este cea mai importantă valoare pentru TotalEnergies în România; vrem să insuflăm asta și acestor copii, actual pietoni și viitori șoferi!”.

De cealaltă parte, Ion Arseni, vicepreședintele Asociației EDIT, subliniază importanța acestui demers: „Ora de Educație Rutieră – Via Creative nu este doar un proiect educațional, ci și o oportunitate pentru copiii din școală să-și exprime creativitatea și să contribuie la o cauză de impact global.”

Anul trecut, posterul realizat de Școală 117 a fost remarcat, însă victoria a mers către India, dar participarea echipei din România le-a determinat pe școlile participante în ediția aceasta să fie și mai creative.

Această inițiativă este susținută de mai mulți parteneri, printre care se numără Directorii Generali și Country Chair TotalEnergies în România, Directorul Poliției Rutiere, Secretari de Stat MEN și colaboratori din mediul academic și instituțional.

Gala de premiere va avea loc pe 20 iunie, unde aproximativ 100 de elevi și 50 de adulți vor participa la un eveniment dedicat recunoașterii eforturilor și creativității lor.

