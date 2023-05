(P) Sylvester Stallone va apărea într-un nou film

Sylvester Stallone va avea un rol important în continuarea filmului Cliffhanger, apărut în 1993. Cunoscutul actor american va păstra astfel rolul lui Gabe Walker. Regia va fi semnată de Ric Roman Waugh, în timp ce scenariul îi aparține lui Mark Bianculli.

Anunțul noului film, al cărui nume nu este momentan cunoscut, a fost făcut tocmai de regizorul Ric Roman Waugh, care s-a arătat onorat că Sylvester Stallone a fost de acord să joace în această producție.

„Crescând cu cele mai mari filme de acțiune din anii ’80 și ’90, lucrând eu însămi la multe dintre ele, Cliffhanger a fost de departe unul dintre filmele mele preferate. A fi la conducerea capitolului următor, să escaladezi Alpii italieni cu legenda însăși, Sylvester Stallone, este un vis devenit realitate. Va fi o provocare mare și o adevărată plăcere să ducem această franciză către noi culmi, o responsabilitate pe care o iau foarte în serios”, a spus regizorul Ric Roman Waugh, conform Variety.

Mai multe detalii despre acest film vor fi făcute publice la Festivalul de la Cannes, însă este știut faptul că Stallone va avea și rol de producător. În filmul original, Cliffhanger, s-a prezentat povestea unui salvator montan urmărit de o încercare nereușită de salvare, care e nevoit să revină la datorie pentru a contribui la ajutorarea victimelor după un accident de avion. Totuși, salvatorul montan descoperă apoi că presupușii supraviețuitori sunt doar infractori ce se folosesc de el pentru a recupera prada răspândită în apropierea epavei avionului. Producția a avut un buget de 70 de milioane de dolari, iar încasările au fost de 255 de milioane de dolari.

Stallone are un an încărcat

Deși a ajuns la o vârstă respectabilă, Sylvester Stallone rămâne în continuare foarte activ în industria cinematografică. Recent a avut loc lansarea reality show-ului în care joacă alături de familia sa. De asemenea, din luna mai actorul poate fi văzut și în Guardians of the Galaxy Vol 3, unul dintre cele mai așteptate filme din această primăvară, care a avut un buget de 250 de milioane de dolari. Până acum, producția a adunat încasări de peste 660 de milioane de dolari, iar din distribuție îi mai regăsim pe Zoe Saldana, Chris Pratt, Vin Diesel, Wil Poulter și Bradley Cooper.

În plus, de pe 22 septembrie actorul va putea fi urmărit și în The Expendables 4. Va fi ultima apariție a lui Stallone în această franciză, după ce în acest an s-a retras și din seria Rocky (Creed). Așadar, The Expendables 4 se anunță un film de top, în condițiile în care distribuția este una pe măsură, cu actori ca Randy Couture, Jason Statham, Megan Fox, 50 Cent, Andy Garcia și Dolph Lundgren.

