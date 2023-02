Cele mai așteptate filme care vor fi lansate în 2023

2023 se anunță un an interesant în industria cinematografică, în care vom avea parte de câteva lansări importante ale unor titluri de succes. De la Barbie până la John Wick: Chapter 4, în perioada următoare vor apărea câteva producții care au generat mult interes. Câteva dintre cele mai așteptate le poți găsi în acest articol.

Barbie

Comedia romantică a fost inclusă de IMDB pe primul loc în topul celor mai așteptate filme din 2023. Ryan Gosling și Margot Robbie joacă în rolurile lui Ken și Barbie, iar din distribuție face parte și Will Ferrell. Filmul era așteptat să apară încă din 2009, când cei de la Universal Pictures au vorbit în premieră despre lansarea unei producții despre celebra păpușă. În cele din urmă, drepturile au ajuns la Warner Bros, care au trecut la fapte, iar lansarea va avea loc pe data de 21 iulie. Povestea ne-o prezintă pe Barbie, cea care a fost exclusă din Barbieland pentru că nu era păpușa perfectă, iar astfel trebuie să își caute fericirea în lumea reală. Filmul a avut un buget de 100 de milioane de dolari.

The Expendables 4

Un alt film despre care se vorbește de ceva timp este The Expendables 4. Lansarea va avea loc în SUA pe 22 septembrie, iar din distribuție fac parte nume cunoscute ca Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture, Sylvester Stallone, 50 Cent, Megan Fox și Andy Garcia. Acțiunea din The Expendables 4 pornește de la posibilitatea unui conflict nuclear între SUA și Rusia. Bugetul a fost de 100 de milioane de dolari și se așteaptă încasări foarte bune la box office, având în vedere succesul celorlalte producții. Franciza The Expendables a luat naștere în 2010, iar până acum au fost lansate trei filme, ultimul apărând în 2014. Ținând cont că a devenit un nume de referință pe piața filmelor de acțiune, ulterior au apărut și alte produse, ca două reviste de benzi desenate (The Expendables și The Expendables Go To Hell). De asemenea, au fost lansate și câteva jocuri video, cel mai cunoscut fiind The Expendables 2 Videogame, care e disponibil pe mai multe platforme. Există și un joc de casino online, ce poate fi încercat atât ca pacanele gratis dar și pe bani reali. Acesta se numește The Expendables New Mission Megaways, a fost dezvoltat de compania StakeLogic, iar printre simboluri regăsim actorii principali din primul film, în frunte cu Stallone, Statham și Lundgren. Slotul care beneficiază și de funcția Gamble mai are printre simboluri muniția din film.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Filmul va fi lansat în cinema pe data de 17 februarie și face parte din Universul Marvel. În această parte, Omul Furnică și Viespea vor explora ținutul Quantum. Aici vor interacționa cu diverse creaturi stranii și vor pleca într-o aventură în care vor fi nevoiți să își întreacă orice limită. Din distribuție fac parte Paul Rudd, Evengeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas și Bill Murray. Regia este semnată de Peyton Reed.

John Wick: Chapter 4

Al patrulea film din seria thriller care a luat naștere în 2014 va fi lansat pe 24 martie. Keanu Reeves se întoarce în rolul celebrului asasin John Wick și va trebui să lupte cu adversari cum nu a mai avut până acum, în condițiile în care și recompensa pusă pe capul său este mai mare ca oricând. El se va înfrunta cu asasini din Berlin, Paris sau New York. Pe lângă Keanu Reeves, în distribuție se mai află Donnie Yen, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne și Lance Reddick. Filmul trebuia lansat în 2021, însă va apărea cu o întârziere de doi ani.