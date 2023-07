Palma de la viață pe care Maia Morgenstern a primit-o la numai 18 ani: „Nu-mi venea să recunosc cât de tare mă doare”

Maia Morgenstern este una dintre cele mai cunoscute actrițe din România. Se află în lumina reflectoarelor de multă vreme, iar talentul său a fost recunoscut și la nivel internațional. Încă de la o vârstă fragedă a simțit atracția față de lumea artelor și a actoriei, în mod special, însă debutul în această industrie și l-a făcut greu și a pornit la drum cu un eșec, care pentru mulți alții ar fi însemnat un final de drum.

Maia Morgenstern a ajuns la vârsta de 61 de ani, iar până acum are în palmares o mulțime de filme, seriale și piese de teatru jucate. A știut mereu pe ce drum vrea să o apuce, așa că atunci când a împlinit 18 ani și a trebuit să aleagă facultatea pe care să o urmeze decizia a fost una destul de ușoară. Și-a dorit să studieze actoria, așa că a dat admitere la Facultatea de Artă Teatrală și Cinematografică din București.

Însă, spre surprinderea multora, Maia Morgenstern a picat admiterea. Celebra actriță a fost respinsă, iar asta a fost prima palmă pe care viața i-a dat-o. La numai 18 ani s-a trezit cu visul spulberat, iar faptul că a picat examenul a demoralizat-o destul de tare. Actrița a suferit mult și cu greu a putut să accepte ideea.

„De la vârsta de 18 ani, am intrat în lumea artei. Așa se spune acum și așa se spunea și pe vremea mea. Am intrat cu un eșec. Eu n-am reușit din prima la Facultatea de Artă Teatrală și Cinematografică – Institutul de Artă, cum se numea pe vremea mea, IATC – UNATC, acum. Iată, n-am reușit la examen din prima. Aveam 18 ani și am căzut la examen, și n-a fost tocmai plăcut, ca orice căzătură.

A fost usturător, a fost greu, cu lacrimi, cu durere ascunsă, că nu-mi venea să recunosc cât de tare mă doare. N-am stat niciun moment acasă. Mergeam pe străduțe și mă plimbam. Și mamei îi era mai greu decât îmi era mie. Am aflat după, nu am aflat atunci. Mi-a fost sprijin, cum s-a priceput și ea, la vârsta ei, cu dragostea ei de mamă, să trecem peste, să mă încurajeze și să-mi aline suferința reală a unui eșec la un prim examen”, a declarat Maia Morgenstern, în cadrul podcast-ului „DD show”.

„M-am aruncat în vâltoare”

Deși insuccesul de la admitere a fost răsunător, Maia Morgenstern nu s-a lăsat doborâtă. A suferit o perioadă, însă a simțit din plin chemarea spre lumea actoriei și nu a vrut să renunțe așa ușor. Chiar dacă a picat examenul a știut că este făcută pentru asta, așa că a recalculat rapid traseul. Iar pentru că la facultate nu a intrat a decis să se angajeze. Pașii actriței s-au dus către Teatrul Evreiesc de Stat, acolo unde și-a început cu adevărat viața pe scenă.

„Nu am stat acasă și m-am dus imediat să lucrez, la Teatrul Evreiesc de Stat. Am dat și acolo o formă de examen, de concurs, de audiție. M-am aruncat în vâltoare, am înotat în ape adânci, deși nu prea știam să înot. La 18 ani, aspiram către… Voiam să devin actriță. În ce fel, cum, era o poveste lungă. Se repeta, în fiecare an, cu fiecare generație, în forme diferite.

Vorbim de o poveste care s-a petrecut acum 43 de ani. Eu acum am 61 de ani. Eram speriată, nesigură pe piciorușele mele. Aveam toate motivele să fiu nesigură, nu știam prea multe. Cred în educație, în învățătură, în a săpa mai adânc”, a mai spus Maia Morgenstern.

