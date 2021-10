Apariție-surpriză pe holurile mall-ului! Patrizia Paglieri, fosta jurată de la Masterchef, a dat o tură largă, căutând de zor prin magazine. Din imaginile obținute de CANCAN.RO se vede clar că a găsit din belșug ceea ce căuta. Apoi, s-a retras fix acolo unde este „as”, a comandat și și-a dat masca jos. Avem detaliile, în exclusivitate.

Patrizia Paglieri se protejează, dar în nicun caz nu fuge ca dracul de tămâie de pandemie! Astfel, fosta jurată de la Masterchef și-a programat o sesiune de shopping chiar la mall, unde e ceva ”vânzoleală”, dar a avut, deocamdată, încredere în masca de pe față. ”Șefa bucătăriei” nu a căutat ceva anume, și-a clătit ochii în speranța că va găsi articolul care s-o atragă. A mers ceva Patrizia, a intrat, a analizat, chiar a pipăit, iar în final… coșul a fost plin ochi!

(CITEȘTE ȘI: CINE ESTE MISTERIOSUL BĂRBAT DIN VIAȚA PATRIZIEI PAGLIERI: ”ESTE MAI MIC CA MINE…”)

Apoi, s-a îndreptat spre locul unde se simte ca peștele-n apă, timp în care și-a mai ”aruncat” un ochi în stânga și-n dreapta. Poate o fi ratat ceva. Nu ratase, așa că a ajuns, liniștită, la zona ”food”. A ales City Grill, după ce ”vărsase” ceva bănișori la Guess, Maria Rinaldi și nu numai. A comandat, apoi s-a retras la masă. Și-a dat masca jos și a început să guste. I-a plăcut, a terminat porția. Avea să se retragă din centrul comercial vizibil satisfăcută de „ieșire”.

Patrizia Paglieri s-a născut în Bahamas, dar s-a mutat la București în ’93

S-a născut în Bahamas acum 50 de ani, o bună perioadă a locuit, însă, în Italia, iar în România a ”aterizat” în 1993. Este recunoscută pentru afacerea de succes pe care o deține, restaurantul ,,Allucinante” din București fiind unul dintre cele mai selecte.

(NU RATA: CUM ARATĂ FOSTUL JURAT DE LA ”MASTERCHEF” LA 5 ANI DE LA RETRAGEREA ”DE PE STICLĂ”)

Patrizia avea să dezvăluie că arta culinară este o tradiție în familia sa, înclinația spre gastronomie fiind moștenită pe linie maternă, de la bunica ei. ”În cazul meu, arta culinară este o tradiţie de familie. Eu am prins gustul ei încă de mică, de la bunica, de la care am învăţat să gătesc tot felul de praparate: ravioli, salată de caracatiţă, flori de dovlecei umplute, paste, salate de legume, salate de dovlecei, deserturi.

Apoi, când am mai crescut, am început să gătesc cu mama. De la ea am dobândit noi cunoştințe, am învăţat reţete noi, mai complicate”, a povestit Patrizia.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.